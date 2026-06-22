В Монреале вооруженный мужчина устроил засаду на полицейских: одного убил, второго ранил

Вооруженный мужчина напал на полицейских в канадском Монреале. В результате перестрелки один правоохранитель погиб, еще один получил тяжелые ранения. Инцидент произошел в районе Кот-де-Неж, а самого нападавшего впоследствии застрелили сотрудники полиции.

Видео дня

Об этом сообщило издание Visegrád 24 со ссылкой на предварительные данные следствия. По информации источника, нападение имело признаки заранее спланированной засады, направленной именно против правоохранителей.

"Вооруженный мужчина устроил смертельную засаду в монреальском районе Кот-де-Неж", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, нападавший открыл огонь по двум полицейским. Один из них погиб на месте или вскоре после полученных ранений, второй находится в критическом состоянии.

После нападения правоохранители открыли ответный огонь. В результате стрелок был ликвидирован. Обстоятельства его действий и мотивы в настоящее время выясняют следователи.

Что известно на данный момент

Инцидент произошел в районе Монреаля, где проживает значительная еврейская община. В то же время, по предварительным результатам расследования, признаков того, что нападение было направлено против представителей этой общины, пока не выявлено.

Следствие рассматривает версию об умышленном нападении именно на сотрудников полиции. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напоминаем, что в Хмельницкой области простились с другим полицейским Сергеем Черным. Он погиб в результате вооруженного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Хмельницкой области, находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, однако после операции врачи отмечают стабилизацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!