Находится в реанимации: появились подробности о состоянии полицейского, раненого в Хмельницкой области

Полицейский, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Хмельницкой области, находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, однако после операции врачи фиксируют стабилизацию.

Об этом журналистам сообщили в областной больнице. По словам врача-нейрохирурга Вадима Чернецкого, пятичасовая операция завершилась успешно. После этого пациента перевели в реанимацию нейрохирургического отделения.

Медик уточнил, что у полицейского диагностировано черепно-мозговое ранение. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

По состоянию на утро следующего дня, по информации ГУ Нацполиции Киевщины, пострадавшийпришел в себя и находится в стабильном состоянии. В полиции отметили, что во время операции медики удалили пулю и смогли сохранить раненый глаз.

Стрельба в Хмельницкой области: что известно

15 мая в селе Терловка Хмельницкой области во время проверки документов водитель напал на полицейских. Мужчина, которого ранее лишили права управления, открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы, погиб капитан полиции Сергей Черный. Еще один ппавоохранитель получил ранения.

После нападения злоумышленник сбежал, а в Хмельницком районе объявили спецоперацию. По данным Нацполиции, во время побега мужчина спрятался в лесополосе и бросил гранату в сторону автомобиля с лесниками, однако люди не пострадали.

На поиски нападавшего привлекли спецназовцев. Когда мужчина заметил бронеавтомобиль полиции, он снова открыл огонь. После чего правоохранители применили оружие в ответ и ликвидировали его.

"Ему было уже безразлично, кого лишать жизни", – написал глава Нацполиции Иван Выговский.

