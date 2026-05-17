Сын и дочь остались без папы: в Хмельницкой области попрощались с полицейским, который погиб в результате вооруженного нападения. Фото

В воскресенье, 17 мая, в Хмельницкой области попрощались с полицейским Сергеем Черным. Он погиб в результате вооруженного нападения.

Видео дня

Трогательные кадры с прощания показали в Национальной полиции. Там также рассказали, что у мужчины, которому было всего 33 года, остались малолетние сын и дочь.

"Сегодня Хмельницкая область в скорби провела в последний путь капитана полиции Сергея Черного, который погиб в результате вооруженного нападения на полицейский экипаж при исполнении служебных обязанностей. Ему было всего 33 года. Родители потеряли сына, жена – мужа, а 8-летний сын и 5-летняя дочь остались без папы", – говорится в сообщении.

В Нацполиции также рассказали, что попрощаться с Сергеем пришли родные и близкие, друзья, собратья, коллеги-полицейские, руководство ГУНП в Хмельницкой области, представители местной власти и жители общины.

Что известно о погибшем

Сергей Черный на протяжении многих лет работал в различных подразделениях полиции области. Коллеги вспоминают Сергея как чрезвычайно порядочного, ответственного и искреннего человека, который всегда был готов помочь, поддержать и никогда не оставался в стороне от чужой беды.

"Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования семье погибшего. Светлая память Герою. Вечный почет и благодарность за службу", – резюмировали печальную новость в Нацполиции.

Стоит отметить, что еще один полицейский, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Хмельницкой области, до сих пор находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, однако после операции врачи фиксируют стабилизацию.

Стрельба в Хмельницкой области: что известно

15 мая в селе Терловка Хмельницкой области во время проверки документов водитель напал на полицейских. Мужчина , которого ранее лишили права управления, открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погиб капитан полиции Сергей Черный. Еще один ппавоохранитель получил ранения.

После нападения злоумышленник скрылся, а в Хмельницком районе объявили спецоперацию. По данным Нацполиции, во время бегства мужчина спрятался в лесополосе и бросил гранату в сторону автомобиля с лесниками, однако люди не пострадали.

На поиски нападавшего привлекли спецназовцев. Когда мужчина заметил бронеавтомобиль полиции, он снова открыл огонь. После чего правоохранители применили оружие в ответ и ликвидировали его.

"Ему было уже безразлично, кого лишать жизни", – написал глава Нацполиции Иван Выговский.

Как сообщал OBOZ.UA, в помещении Светловодского городского совета на Кировоградщине произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Инцидент произошел внутри админздания, после чего работников оперативно эвакуировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!