«Макрон свергнут!» — во Франции мужчина открыл огонь по полицейским, будучи убежденным, что началась революция

Во Франции 82-летний мужчина открыл огонь по жандармам после того, как поверил в якобы свержение президента страны и начало революции. Инцидент произошел вечером 20 июня недалеко от города Ножан-ле-Ротру в департаменте Эр и Луар. В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения.

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Об этом сообщила прокуратура Шартра в коммюнике, текст которого опубликовало французское издание Le Figaro. По данным следствия, мужчина вышел из дома с оружием и патронами, выкрикивая: "Это революция" и"Макрона отстранили от должности".

После сообщения от его жены на место прибыли жандармы.

Выстрелы в саду

Когда правоохранители прибыли к дому, дочь супругов сообщила им, что её отец находится в саду с оружием и прячется за кедром. Жандармы начали осторожно приближаться к нему и пытались установить контакт.

В этот момент мужчина трижды выстрелил в их сторону. Двое военнослужащих жандармерии получили ранения в ноги. После перестрелки подозреваемый спрятался в подвале своего дома. По версии следствия, он также мог получить ранение в руку во время ответного огня силовиков.

Пострадавших жандармов сначала доставили в больницу Ножан-ле-Ротру , а затем перевели в медицинские учреждения в Шартре и Персе. Прокуратура сообщила, что угрозы их жизни нет.

Сдался без сопротивления

Сразу после инцидента следователи возбудили дело по статье о покушении на умышленное убийство двух лиц, являющихся представителями государственной власти. К расследованию привлекли подразделение уголовных расследований Ножан-ле-Ротру, а также следственную секцию Орлеана, которая проверяет обстоятельства применения силы жандармами в ответ.

На место происшествия прибыл дежурный магистрат прокуратуры Шартра. Для переговоров и задержания привлекли спецподразделение GIGN.

Мужчина сдался примерно в 20:50 без какого-либо сопротивления. Проверка показала, что он является ремесленником на пенсии и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

После задержания его доставили в больницу города Ле-Ман, где врачи должны были удалить пулю, оставшуюся в руке. После этого мужчину поместили под стражу. На момент обнародования информации его еще не допросили. Также прокуратура сообщила о запланированной психиатрической экспертизе.

Как писал OBOZ.UA, Трамп после прилета во Францию на саммит "Группы семи" провел двустороннюю встречу с Макроном, в ходе которой они говорили и об Украине. Президент США сказал, что может "что-то сделать" для урегулирования. Мол, и президент Владимир Зеленский, и диктатор Владимир Путин "открыты для этого".

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