В МИД России обвинили Литву в "депортации русскоязычных": в Вильнюсе ответили

В Министерстве иностранных дел России заявили , что страны Балтии якобы готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей и систематически ущемляют их права. В Департаменте государственной безопасности Литвы эти обвинения отвергли, назвав их очередной пропагандистской кампанией Кремля.

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Представитель МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в Латвии, Литве и Эстонии якобы систематически ограничивают основные права русскоязычного населения, в частности право на образование на родном языке.

Также представитель российского МИД заявил о якобы первых шагах к массовым депортациям, в частности пожилых людей, а также о давлении на общественных активистов. По его словам, международные правозащитные организации якобы игнорируют дискриминацию россиян и русскоязычного населения.

Кроме того, Лукьянцев заявил, что Россия продолжит фиксировать такие, по его словам, нарушения, информировать международное сообщество и добиваться выполнения странами Балтии международных обязательств.

Что ответили в Литве

В Департаменте государственной безопасности Литвы заявили, что эти утверждения являются очередной пропагандистской атакой России. Он направлен на подрыв доверия к демократическим институтам стран Балтии, раскол общества по национальному признаку и дискредитацию государств, поддерживающих Украину.

В ведомстве отметили, что российская пропаганда не впервые распространяет подобные заявления. По данным ДГБ, после начала полномасштабного вторжения в Украину в странах Балтии возросло количество граждан России, лишившихся видов на жительство по разным причинам, а российская сторона пытается представить это как депортацию.

В Литве видят подготовку к иску

В Департаменте государственной безопасности также заявили, что подобные безосновательные обвинения могут быть связаны с намерениями России обратиться в Международный суд ООН из-за якобы нарушений прав русскоязычного населения в Литве, Латвии и Эстонии.

В литовском ведомстве подчеркнули, что такие действия являются частью системной кампании российского авторитарного режима по дискредитации стран Балтии. Там также отметили, что после начала войны против Украины Россия активнее использует международные организации для действий против стран Балтии, которые поддерживают Украину, расследуют военные преступления РФ и принимают меры против лиц и организаций, действующих в интересах российского режима.

Напомним, в Министерстве обороны Литвы считают, что на данный момент нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии. В то же время угроза диверсий на территории Литвы остается высокой.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия начала реализовывать новый вектор гибридной агрессии против стран Запада. Теперь Москва пытается использовать для давления и дестабилизации международные судебные механизмы. В частности, Кремль начал "юридическую войну" против стран Балтии, используя в качестве "оружия" нормы международного права.

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