Новый вектор гибридной войны РФ: Москва превращает международное право в оружие против стран Балтии – разведка

Россия приступила к реализации нового вектора гибридной агрессии против стран Запада. Теперь Москва пытается использовать международные судебные механизмы для оказания давления и дестабилизации.

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В частности, Кремль начал "юридическую войну" против стран Балтии, используя в качестве "оружия" нормы международного права. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Что известно

Новый вектор гибридной агрессии РФ зафиксировали, в частности, в Бюро защиты конституции Латвии (Satversmes aizsardzības birojs, SAB. – Ред.). По данным ведомства, Кремль взялся целенаправленно превращать международные судебные механизмы в инструмент давления и дестабилизации.

В частности, в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности в SAB выделили тактику так называемой юридической войны, которую Россия развернула против прибалтийских государств.

"Москва уже подготовила иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии. Формальный повод — обвинения в преследовании русскоязычного населения и нарушении Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суть манипуляции: Кремль использует язык прав человека для продвижения собственных пропагандистских нарративов и создания формальных оснований для дальнейшей конфронтации с Западом", – говорится в сообщении СВР.

Ограничиваться только судом ООН агрессор не собирается. Москва может параллельно задействовать Европейский суд по правам человека, международные инвестиционные и коммерческие арбитражи, а также подавать иски от имени компаний, попавших под санкции или потерявших активы.

"По оценке SAB, Кремль системно наращивает юридический потенциал. Формируется централизованная система мониторинга международных процессов, растет число специалистов по международному праву и арбитражу, "свои" люди продвигаются в международные судебные институции. Отдельное направление – поддержка лояльных судей на национальном и международном уровнях. Даже частичные победы в судах Москва планирует активно использовать в пропагандистских целях — для дискредитации Запада и нагнетания антизападных настроений", — отмечают в СВР.

Страны Балтии уже начали реагировать на новые гибридные угрозы. Литва, Латвия и Эстония усиливают мониторинг возможных юридических инициатив Москвы и формируют межведомственные группы для подготовки правовых контраргументов.

"Приоритетные направления обороны – языковая политика, вопросы гражданства и защита прав меньшинств: именно эти темы наиболее уязвимы для судебных атак со стороны России", – резюмировали в украинской Службе внешней разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские эксперты по дронам отправятся укреплять ПВО стран Балтии. Такая необходимость стала очевидной на фоне роста числа инцидентов с беспилотниками и нарушения воздушного пространства этих государств. И страны Балтии рассматривают украинский боевой опыт как ключевой элемент укрепления обороны.

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