В Марокко внезапное наводнение после семи лет засухи унесло жизни 21 человека, десятки пострадали. Видео

После 7 лет засухи в прибрежной провинции Сафи(Марокко) из-за сильных ливней произошли внезапные наводнения. Стихия разрушила дома и унесла жизни по меньшей мере 21 человека.

Видео дня

Об этом сообщает агенство Reuters, ссылаясь на заявления местных властей. По данным марокканских властей, еще 32 человека травмировались.

Как отмечается, всего один час интенсивных осадков вызвал затопление жилых домов и торговых помещений в старой части города Сафи. Потоки воды сносили автомобили, перекрывали дороги города и окрестностей, а отдельные транспортные пути повреждены.

Под водой оказались по меньшей мере 70 домов и магазинов. По состоянию на утро 15 декабря, поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.

Как сообщал OBOZ.UA, на Тихоокеанском побережье США и Канады мощные ливни вызвали наводнения, перекрытие автодорог и подготовку к массовой эвакуации. Регион на протяжении последних дней страдает от атмосферного речного фронта, который принес рекордное количество осадков. Местные власти сообщили об угрозе для тысяч жителей и призвали людей оставаться готовыми к любому развитию событий.

Также три страны Юго-Восточной Азии – Индонезия, Малайзия и Таиланд – столкнулись с разрушительными последствиями наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями; общее количество жертв среди местных жителей превысило 600. Пострадало также островное государство Шри-Ланка в Бенгальском заливе; там погибли более 150 граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!