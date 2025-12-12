Мощные ливни вызвали наводнения на побережье Канады и США: Тысячи людей готовятся к эвакуации. Видео

На Тихоокеанском побережье США и Канады мощные ливни вызвали наводнения, перекрытие автодорог и подготовку к массовой эвакуации. Регион на протяжении последних дней страдает от атмосферного речного фронта, который принес рекордное количество осадков. Местные власти сообщили об угрозе для тысяч жителей и призвали людей оставаться готовыми к любому развитию событий.

BBC в своем материале подтвердило масштаб проблемы и привело реакцию местных структур. В сообщении отмечается: жители Северо-Западного побережья уже получают предупреждения о возможных рекордных уровнях воды. Жители Тихоокеанского Северо-Запада США и Канады готовятся к рекордным наводнениям.

Ситуация в регионе осложняется не только ливнями, но и изменениями в горной местности: там несколько дней продолжаются снегопады. Для власти это уже стало двойным вызовом. Создается впечатление, что погодный фронт движется быстрее, чем успевают реагировать спасательные службы. Но все же специалисты работают непрерывно.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение. По оценкам, примерно 100 тысяч жителей могут получить приказ об эвакуации. В США предупреждение также распространили на округ Скагит: людей, проживающих в пойменных зонах, призвали немедленно покинуть дома.

Наибольшее внимание сейчас приковано к рекам Скагит и Сногомыш в штате Вашингтон. Национальный водный центр заявил: подъем воды может быть значительным, а иногда рекордным. NOAA уточнило, что река Скагит вызовет сильные, почти рекордные наводнения от Рокпорта ниже по течению до Седро Вулли.

В Канаде ситуация подобная. Основные автомагистрали, ведущие в Ванкувер, остаются перекрытыми из-за обвалов грунта, подтопления и вероятных лавин. Транспортное движение в регионе частично парализовано, а метеорологи предупреждают: дожди будут продолжаться и в дальнейшем.

