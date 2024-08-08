В Лондоне за трое суток появились три новых мурала Бэнкси. Фото

Общеизвестный британский художник-аноним Бэнкси подтвердил авторство новой работы в Лондоне, на этот раз с изображением обезьян. Это уже третья работа Бенкси в серии произведений на тему животных, которую уличный художник создал за три последних дня.

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Хотя обычно Бенкси подтверждает свое авторство не сразу, последние муралы он подтвердил именно в дни их создания. Специалисты считают, что художник начинает новую серию и в ближайшее время в Лондоне появятся новые муралы Бенкси.

На последней работе уличного художника изображены обезьяны, которые выглядят так, будто они качаются на мосту на одной из станций лондонского метро на востоке города. Причем работа находится на мосту над Брик-Лейном, рядом с магазином винтажной одежды и кафе, недалеко от Шордич-Хай-стрит.

Автор программы BBC "История Бэнкси" Джеймс Пик считает, что это "может быть началом широкой кампании".

"Было бы здорово, если бы в течение следующих дней или недель в Лондоне можно было бы найти новые его работы", – сказал он.

Сутками ранее художник создал и подтвердил авторство картины, состоящей из силуэтов двух слонов с вытянутыми друг к другу хоботами. Мурал сделан на стене дома по улице Эдит Террас в Челси.

А еще на день раньше Бенкси представил публике работу с козой, стоящей на стене у моста Кью в Ричмонде.

Опять же, в отличие от своей обычной практики, подтверждая новые работы, Бенкси никак не прокомментировал их. Это, как и смысл новых муралов, вызвало много обсуждений в сети. В общем, люди согласны с версией Пика, что это какая-то новая кампания, так или иначе, но связанная с животными.

Кто именно скрывается под псевдонимом Бэнкси, до сих пор остается неизвестным. Есть предположение, что это швейцарский художник Мэтр де Кассон, но сам де Кассон категорически это отрицает. Достоверно известно лишь, что настоящее имя Бэнкси – Роберт или Робин.

В ноябре 2022 года в Бородянке Бэнкси сделал граффити, посвященные русско-украинской войне.

Как сообщал OBOZ.UA, до упомянутых выше муралов в последний раз Бэнкси рисовал в Лондоне еще весной. Граффити украсило стену здания на улице Горнси-роуд в Финсбери-парке.

Сам Бенкси признал, что его авторству принадлежат 7 граффити в Украине.

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