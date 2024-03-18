Бэнкси создал новый мурал в Лондоне: как отреагировали люди. Фото и видео

Утром в воскресенье, 17 марта, в День Святого Патрика на севере Лондона появился новый мурал знаменитого уличного художника Бэнкси. Граффити украсило стену здания по улице Горнси-роуд в Финсбери-парке.

Об этом сообщило BBC. Сам же Бэнкси уже подтвердил авторство у себя в Instagram.

Новая фреска таинственного художника представляет собой массу зеленой краски, нанесенную на стену позади обрезанного дерева, что выглядит так, будто на нем распустились листья. Также на стене изображен человек, держащий в руке шланг.

"Сообщение понятно: природа борется, и мы должны помочь ей восстановиться. Когда вы отступаете, кажется, что дерево оживает, но в заметно фальшивый и синтетический способ. Сейчас весна, и это дерево должно распускаться листьями, но Бенкси, видимо, проезжал мимо и подумал, как жалко оно выглядит", – сказал в комментарии BBC исследователь творчества Бэнкси Джеймс Пик, автор серии фильмов о британском анонимном художнике.

Он говорит, что, вероятно, этот мурал был создан с помощью шланга под давлением или огнетушителем. А цвет зеленой краски совпадает с тем, какой Совет Ислингтона использовал для вывесок в местности, что, по словам Пика, демонстрирует известную внимательность Бенкси к деталям.

"Итак, в День Святого Патрика он использовал тот же оттенок зеленого, который использовал Совет Ислингтона для уличных знаков, и использовал напорный шланг или огнетушитель, чтобы распылить "листья" на достаточно разрушенную стену позади дерева", - отметил Пик.

В декабре прошлого года, в Лондоне появилось еще одно произведение художника – знак "стоп" с тремя военными беспилотниками. Оно было похищено всего через несколько часов после того, как Бенкси подтвердил подлинность картины. Полиция все еще пытается найти это произведение искусства.

В разговоре с BBC Пик также отметил, что, включив дерево в свою картину, Бэнкси "решил новую проблему" людей, пытавшихся украсть его работу.

"Я не думаю, что кому-то удастся это сделать... как ты собираешься украсть дерево?" – сказал Пик.

Тем временем вощле нового мурала с воскресенья собираются толпы людей. Они фотографируют новое произведение Бэнкси и делают селфи на фоне мурала.

А местные жители, живущие в Финсбери-парке, говорят, что "гордятся и радуются", что Бэнкси выбрал их улицу для своей картины.

"Это сродни личному сообщению для нас, жителей, мы просто чувствуем гордость", – говорят они.

Не меньший ажиотаж разгорелся вокруг нового произведения Бенкси в его Instagram после того, как художник подтвердил авторство мурала, обнародовав сначала фото без него, а затем уже с фреской.

Они пишут:

"Потрясающе! Кажется, стене нужен был цвет".

"Мне нравится, что если они хотят попытаться украсть это, им нужно украсть дерево и всю сторону дома".

"Спасибо, что вернули жизнь этому бедному дереву."

"Напоминает всем нам, что нам нужно больше деревьев в городах"

"Это напоминает мне две вещи: день Святого Патрика (вчера), а также климатический кризис…"

"Слава Богу, он на стене, никто не может его украсть. Я надеюсь"

"Осенью покрасишь его в оранжевый цвет?"

"Это будет еще один всемирно известный уголок".

Среди корреспондентов отличился и украинский рэпер Freel. Он пошутил, что Бэнкси явно устроился в "Киевзеленстрой"

"Выглядит будто ты в Киевзеленстрой устроился", – написал Freel.

Как сообщал OBOZ.UA:

В британском городке Херн-Бэй во время сноса дома случайно уничтожили мурал Бэнкси – "Morning is Broken". Во время сноса подрядчики не знали, что это работа Бэнкси.

Бэнкси признал, что его авторству принадлежат 7 граффити в Украине. Арты в Киеве, Бородянке и Ирпене уличный художник создал, вероятно, во время анонимного визита в названные города.

Он продал 50 экземпляров своего рисунка по 5000 фунтов стерлингов за каждый. Деньги художник обещал отдать в помощь украинцам.

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