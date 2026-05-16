В Лондоне прошли два многотысячных протеста: чего требовали

В субботу, 16 мая, в центре Лондона десятки тысяч людей прошли маршем в рамках двух отдельных акций протеста. Одна была направлена против высокого уровня иммиграции и "исламской угрозы британской идентичности", а другая – в поддержку палестинцев.

Об этом пишет Reuters. Полиция в связи с многотысячными протестами привлекла 4000 сотрудников, в том числе подкрепление из-за пределов столицы, и пообещала "максимально решительно применять свои полномочия" в рамках операции по поддержанию общественного порядка, которую назвали крупнейшей за последние годы.

Примерно через четыре часа после начала обоих маршей, полиция заявила о 31 аресте за ряд правонарушений. В целом оба протеста охарактеризовала как такие, что "прошли преимущественно без существенных инцидентов".

Чего требовали протестующие

Марш против миграции организовал антиисламский активист Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон. Правительство запретило 11 лицам, которых он назвал "иностранными ультраправыми агитаторами", въезд в Британию для выступления на этом протесте.

Сторонники Робинсона собрались в центре Лондона, размахивая британскими и английскими флагами. Некоторые протестующие скандировали оскорбления в адрес премьера Кира Стармера.

"Я считаю, что чрезмерная миграция – не просто миграция, а именно чрезмерная миграция – вызывает немало проблем и нарушает здесь хрупкое равновесие", – сказала Эллисон Парр, которая также выразила критику в отношении экологической политики, направленной на достижение нулевых выбросов.

Среди тех, кто вышел на главную сцену в конце марша, были три француженки из антииммиграционной феминистической группы Nemesis. Они появились в исламских вуалях для лица, что спровоцировало насмешливые возгласы, прежде чем снять вуали под возгласы толпы и произнести короткую речь с критикой мусульман и иммиграции.

Тем временем демонстранты с палестинскими флагами и плакатами, на которых содержались призывы к прекращению конфликта в Газе, провели марш по случаю Дня Накба. Он посвящен памяти о потере палестинцами своих земель во время войны 1948 года, которая произошла после создания Израиля. "Накба" в переводе с арабского означает "катастрофа".

"Поведение Израиля является невероятно несправедливым. После Холокоста и других событий все, что можно сделать, – это пожелать еврейскому народу всего наилучшего. Но они не смогут жить в мире, пока не позволят палестинскому народу создать собственное государство", – сказала протестующая Шарон Де-Вит.

Некоторые участники акции скандировали "Смерть ЦАХАЛу", имея в виду израильскую армию. Такие высказывания, как ранее заявляла полиция, ранее становились поводом для задержаний, когда они были направлены против еврейского народа.

