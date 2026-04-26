Усиление депортаций недостаточно: еврокомиссар хочет более жестких правила для въезда мигрантов в ЕС

В 2025 году из Евросоюза было репатриировано лишь 28% мигрантов, которые должны были покинуть ЕС. Показатель довольно низкий, но он самый высокий за последнее десятилетие. Так, в прошлом году более 491 тысячи человек подлежали репатриации из ЕС, и из них депортировали около 135 тысяч. А в 2022 году уровень репатриации составил лишь 16%.

Видео дня

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. Поскольку текущего увеличения количества возвращений мигрантов еще недостаточно, еврокомиссар призывает к более строгим правилам депортации.

Рычаги влияния

Причиной роста количества депортаций из ЕС, среди прочего, является "более последовательные действия" государств-членов в отношении мигрантов, улучшение информационной системы, и "большая стабильность" в некоторых странах, принимающих мигрантов.

"Однако мы не можем быть довольны большим количеством депортаций в прошлом году. Старые правила депортации нелегальных мигрантов в ЕС просто не работают достаточно эффективно", – отметил Бруннер.

"Третьи страны должны принять обратно своих граждан – и мы используем наши рычаги влияния, чтобы обеспечить это. Визовая политика, торговля и помощь развитию будут теснее связаны с сотрудничеством в сфере миграции в будущем", – пообещал он.

Политический вопрос

Европейская комиссия в марте прошлого года подала на голосование в Европейский парламент новый регламент о репатриации. Европейский парламент одобрил такое ужесточение политики ЕС в отношении иностранных искателей убежища. А голосование государств-членов ЕС все еще ожидается.

Новый регламент устанавливает"более строгие правила для правонарушителей, четкие и обязательные обязательства для лиц, которым вынесено решение о депортации, и обеспечивает большую эффективность в сотрудничестве государств-членов".

По словам Брунера, важно, чтобы среди государств-членов новый регламент был быстро принят. Это не вопрос отдельных групп людей в ЕС, это "политический вопрос", что важно для всего блока стран, отметил политик.

Украинцы за рубежом

Напомним, за период полномасштабного вторжения не менее 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. Однако официальная статистика МИД немного ниже, поскольку часть беженцев не становится на консульский учет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!