В Литве придумали новые ограничения для граждан России: что предлагается

Сейм Литвы предлагает ограничить время транзита через страну для граждан России шестью часами. Также там предлагают использовать систему автоматического распознавания номерных знаков для контроля за соблюдением этого требования.

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Об этом сообщает Delfi. Поправки к Закону о государственной границе Литвы и её охране зарегистрировал депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

Что известно

Депутат отмечает, что этот проект не противоречит законодательству Евросоюза и не изменяет в одностороннем порядке максимальный суточный предел продолжительности, установленный Регламентом Совета от 2003 года. По его словам, закон четко предусматривает объективные обстоятельства, в частности, поломку транспортного средства, ДТП, очереди на границе и неблагоприятные погодные условия, при которых транзит может занять больше времени, при условии, что он не превысит установленный ЕС максимальный суточный лимит.

Арнушаускас предлагает использовать существующую инфраструктуру автоматического распознавания автомобильных номерных знаков, что позволило бы в режиме реального времени фиксировать начало и окончание транзита, а также любые отклонения от маршрута. Он также направил письменное обращение премьер-министру Литвы Миндовгасу Синкявичюсу, призвав немедленно оценить эффективность действующих мер контроля за транзитом. Он также обратился к главе МИД Кястутису Будрису и министру внутренних дел Литвы Мартинасу Кателинасу.

"Регламент ЕС от 2003 года, допускающий 24-часовой транзит, был принят в совершенно иных геополитических условиях. Сегодня Россия ведет войну против Украины и осуществляет гибридные операции против Европейского союза. Поэтому я призываю правительство и ответственных министров инициировать пересмотр этого регламента ЕС в сотрудничестве с другими государствами, Латвией и Латвией, в сотрудничестве с Латвией и Латвией. Необходимо официально предложить Европейской комиссии установить на уровне ЕС максимальный срок транзита, равный шести часам", – сказал парламентарий.

Литва предлагает новые ограничения для россиян

План действий предусматривает усиление контроля за прямым транзитом на национальном уровне, согласование единой позиции с Латвией, Эстонией, Польшей, а также официальное обращение в Еврокомиссию с предложением внести изменения в нормативно-правовые акты.

Если их одобрит Сейм, то поправки вступят в силу 1 января следующего года. По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в прошлом году через страну по упрощенным транзитным документам проехало почти 13 тыс. легковых автомобилей с российскими номерами.

Также было зафиксировано более чем четырехкратное увеличение числа случаев злоупотребления этим режимом, поскольку количество нарушений выросло с 360 в 2024 году до 1493 в 2025 году.

Напомним, в Министерстве обороны Литвы считают, что на данный момент нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии. В то же время угроза диверсий на территории Литвы остается высокой, поскольку целями россиян могут стать объекты критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа заявил о вероятности провокаций со стороны России в Польше или странах Балтии, целью которых является проверка единства НАТО и механизмов реагирования альянса и Европейского Союза. На следующий день о такой вероятности российских гибридных операций предупредил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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