В Латвии открыли новый морской полигон: какие испытания на нем будут проводить

В Латвии официально открыли Шкедский морской полигон, который станет площадкой для испытаний новейших разработок в сфере обороны. Это место позволит тестировать военные технологии, в частности системы дронов, в реальных условиях.

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О создании объекта сообщили в Министерстве обороны Латвии, пишет Delfi. В ведомстве также отметили важность этой инициативы для повышения обороноспособности государства.

На этом полигоне сосредоточатся на испытании беспилотных систем, что позволит латвийским Вооруженным силам и союзникам оценивать инновации и новейшие технологии в условиях, приближенных к боевым.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, такой шаг является частью более широкой стратегии укрепления национальной безопасности в ответ на современные вызовы.

Глава ведомства отметил, что благодаря этому полигону Латвия создает условия для испытания морских дронов и других инновационных систем, которые могут быть использованы не только Латвией, но и союзниками по НАТО. Это также открывает новые возможности для развития оборонной промышленности и усиливает технологическое сотрудничество между партнерами.

"Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", – заявил глава ведомства.

Первые тесты на полигоне планируются уже во второй половине июня 2025 года. В дальнейшем испытания будут проходить на регулярной основе.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля Латвия передала Украине новую партию военной помощи, в частности ударных дронов, в рамках международной инициативы "Коалиция дронов". Только за первое полугодие 2025 года две латвийские компании, которые присоединились к коалиции, поставили ВСУ уже 12 тысяч дронов.

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