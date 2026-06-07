В КНДР накануне визита Си Цзиньпина сделали резкое заявление о ядерном статусе

Северокорейский диктаторский режим продолжает угрожать цивилизованному миру оружием массового уничтожения. В Пхеньяне предупредили, что не намерены обсуждать вопрос денуклеаризации.

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Режим КНДР считает статус страны как ядерного государства необратимым. Об этом заявила сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон.

Новые угрозы из КНДР

Сестра северокорейского диктатора заявила, что КНДР никогда не отступит от своего статуса ядерной державы и не потерпит никаких угроз. Ким Е Чжон назвала ложными заявления Соединенных Штатов о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили цель денуклеаризации КНДР во время саммита в мае.

"Политика непрерывного укрепления самообороны посредством ядерного сдерживания, заявленная главой государства, является необратимым и окончательным выводом, который должен быть безоговорочно выполнен", – сказала сестра диктатора.

Что предшествовало

Стоит отметить, что новая порция ядерных угроз прозвучала из Пхеньяна накануне визита Си Цзиньпина в КНДР. Кроме того, несколько дней назад Северная Корея представила новый завод по производству ядерных материалов, где диктатор Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному" расширению атомного арсенала страны.

Аналитики заявили, что новый завод по обогащению урана, по всей видимости, направлен на укрепление переговорной позиции Северной Кореи в преддверии визита Си Цзиньпина и оправдание ускорения наращивания ядерного потенциала.

Напомним, в мае в Северной Корее провели серию испытаний нового типа вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, которые управляются искусственными интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, поддерживая Россию в войне против Украины, Северная Корея за три года могла заработать до 14 млрд долларов. Речь идет о поставках вооружения, а также направлении военных и специалистов для участия в боевых действиях, в результате чего экономика КНДР в 2024 году выросла на 3,7%, что было самым большим показателем за восемь лет.

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