За запуском наблюдал Ким Чен Ын: в КНДР провели испытания новых ракет с системой управления на базе ИИ

В Северной Корее провели серию испытаний нового типа вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, которые управляются искусственными интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие.

Об этом сообщает корейское государственное агентство KCNA. Также было проведено испытание и 240-мм реактивных систем залпового огня, оснащенных "сверхточными" системами наведения.

Ким Чен Ын во время проведения испытаний выразил удовлетворение результатами тестов крылатых ракет, предназначенных для развертывания с дальнобойными артиллерийскими подразделениями на передовой вблизи границы с Южной Кореей.

В Пхеньяне заявили, что они могут атаковать цели на расстоянии до 100 километров – в пределах этого радиуса находится и столица Южной Кореи Сеул. Это первый случай, когда КНДР публично заявляет об использовании ИИ в ракетных системах.

В то же время по данным Politico, Пхеньян ускорил усилия по модернизации собственного ядерного и ракетного арсенала после провала наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.

Он также объявил Южную Корею "самым большим врагом" Пхеньяна, и перешел к активной милитаризации приграничья с Сеулом. Внимание Ким Чен Ына во внешней политике все больше смещается на Россию, которая получала от Пхеньяна войска и крупные партии оружия для поддержки своей войны в Украине.

Диктатор также стремился расширить и укрепить отношения с Китаем. В то же время Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет возродить дипломатические отношения с Ким Чен Ыном, но Пхеньян игнорировал эти предложения и настаивал на том, чтобы Вашингтон отказался от требований по ядерному разоружению Северной Кореи как предпосылки для переговоров.

Напомним, поддерживая Россию в войне против Украины, Северная Корея за три года могла заработать до 14 млрд долларов. Речь идет о поставках вооружения, а также направлении военных и специалистов для участия в боевых действиях, в результате чего экономика КНДР в 2024 году выросла на 3,7%, что было самым большим показателем за восемь лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, которые действуют на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

