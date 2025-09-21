В КНДР готовят масштабный военный парад с участием Си Цзиньпина. Спутниковые фото

Северная Корея готовится к масштабному военному параду в честь 80-й годовщины основания правящей "Трудовой партии Кореи". Пропагандистское мероприятие состоится в октябре этого года.

Примечательно, что председатель Китая Си Цзиньпин может посетить Пхеньян для участия в предстоящем мероприятии. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Масштабная подготовка

КНДР будет отмечать годовщину основания правящей партии 10 октября. Каждые 5 и 10 лет диктаторский режим организовывает в честь годовщины создания партии масштабные военные парады.

Источник южнокорейского информационного агентства сообщил, что с начала июля на полигоне для проведения военного парада возле аэропорта Мирим в Пхеньяне были идентифицированы личный состав, техника и транспортные средства.

Согласно спутниковым снимкам, КНДР готовит к участию в параде транспортно-пусковые установки. Последний раз Северная Корея проводила крупный ночной военный парад в сентябре 2023 года в ознаменование 75-й годовщины основания государства.

По предварительным данным, Ким Чен Ын пригласил высокопоставленных чиновников из-за рубежа на предстоящую годовщину. В частности, есть предположения, что на мероприятии может присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

В кулуарах крупного военного парада, который состоялся в Пекине в начале сентября, Си Цзиньпин упомянул о своем намерении усилить "обмены на высоком уровне" во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Напомним, Северная Корея 18 сентября провела испытания ударных дронов с использованием искусственного интеллекта. Ими руководил лично диктатор КНДР Ким Чен Ын.

Как писал OBOZ.UA, Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР, которую должны представить вскоре. По словам диктатора, она будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи.

