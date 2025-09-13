Ставка не только на ядерный арсенал: Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР. Ее должны представить вскоре.

По словам Кима, новая доктрина будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи. Заявление диктатора процитировало государственное агентство Северной Кореи KCNA.

Что известно

Упоминание о новой военной стратегии КНДР, которую должны вскоре представить, появилось в более широком сообщении KCNA, посвященном очередному бряцанию Северной Кореи оружием. Как выразились северокорейские государственные пропагандисты, Ким Чен Ын 11 и 12 сентября "руководил работой НИИ броневых оборонительных вооружений и НИИ электронных вооружений Академии национальной обороны". Другими словами – для диктатора устроили показательную демонстрацию последних разработок в области бронетехники и средств РЭБ.

В конце детального описания того, как именно Ким "руководил" и "оценивал" работу северокорейского оборонпрома, KCNA упомянуло и о сделанном им анонсе.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что на предстоящем IX съезде партии будет выдвинута политика параллельного развития ядерных и обычных вооруженных сил в сфере оборонного строительства, и выразил уверенность, что Академия национальной обороны и в дальнейшем будет оставаться знаменосцем в модернизации обычных вооруженных сил в поддержку линии партии на строительство мощной армии", – говорится в сообщении.

Ким подчеркнул, что ядерный арсенал будет оставаться центральным столпом стратегии сдерживания, но в то же время необходимо усиливать боевые возможности сухопутных, военно-морских и воздушных сил для противодействия любым вызовам со стороны врагов.

Ким Чен Ын также поручил военному руководству подготовить детальный план модернизации армии, включая разработку новых видов вооружения, усиление подготовки личного состава и совершенствование системы командования.

Азербайджанское издание АРА тем временем со ссылкой на ряд аналитиков подчеркнуло: такое заявление может свидетельствовать о намерении Пхеньяна усилить не только свой ядерный щит, но и обычные вооруженные силы, что позволило бы КНДР действовать более гибко в регионе.

"Международное сообщество традиционно занимает критическую позицию в отношении любых шагов КНДР, связанных с расширением ее ядерной программы. Ожидается, что США, Южная Корея и Япония в ближайшее время отреагируют на речь Кима", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным разведки, КНДР и дальше планирует направлять тысячи своих граждан в Россию. В ГУР констатировали, что в Курской области уже находится тысяча рабочих, которые будут работать в строительстве. На подходе – еще тысячи корейцев, которые будут "изучать опыт" РФ как в оборонно-промышленном комплексе, так и в других отраслях промышленности РФ.

