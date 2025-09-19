КНДР сделала ставку на ударные дроны с ИИ: стало известно о новом приказе Ким Чен Ына. Фото

Северная Корея в четверг, 18 сентября, провела испытания ударных дронов с использованием искусственного интеллекта. Ими руководил лично председатель КНДР Ким Чен Ын.

Видео дня

По итогам испытаний он подписал план дальнейшего усиления возможностей БПЛА, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA/ЦТАК).

Как проходило испытание

По данным агентства, в четверг Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний тактического беспилотного штурмового самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета Северной Кореи.

Его сопровождали главный советник Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) по вопросам политики в области военной промышленности Ли Бён Чхор, ведущие руководящие кадры ЦК и руководящие работники отрасли научного исследования в сфере обороны.

Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных БПЛА, в частности стратегического, тактического разведывательного и многоцелевых дронов.

Глава КНДР заявил, что в современной войне еще больше расширяется сфера использования беспилотных вооружений, которые становятся в ней ведущим средством.

По его словам, поэтому главной задачей для модернизации армии КНДР становится быстрое развитие технологий искусственного интеллекта и их способности вести боевые действия.

Он также осмотрел строительство крупной тепличной фермы в Синийджу, граничащей с Китаем, сообщает KCNA.

Как писал OBOZ.UA, на прошлой неделе Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР, которую должны представить вскоре. По словам диктатора, она будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!