В Китае посадили 78 млрд деревьев ради экологии и вызвали проблемы: что произошло

В Китае в рамках одного из крупнейших экологических проектов в мире было высажено около 78 миллиардов деревьев. Однако масштабное озеленение имело неожиданные последствия.

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Учёные пришли к выводу, что новые леса нарушили естественный водный баланс и вызвали дефицит воды в густонаселённых регионах страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Последствия массовых посадок деревьев в Китае

Как отмечается в материале, с 1980-х годов в Китае было высажено около 78 миллиардов деревьев на площади, равной территории Алжира. Однако исследователи из Тяньцзиньского, Утрехтского и Китайского сельскохозяйственных университетов установили, что этот проект вызвал ряд побочных экологических последствий.

В частности, массовое лесопосадочное мероприятие привело к сокращению водных ресурсов в восточных и северо-западных регионах, а также к изменению водного баланса.

Специалисты убеждены, что новые лесные насаждения усилили процесс эвапотранспирации, то есть испарения влаги из почвы и её выделения растениями.

Из-за этого водные ресурсы частично сместились в сторону Тибетского плато, в то время как густонаселенный восток Китая начал испытывать дефицит воды. Исследователи также отмечают, что преобразование лугов в леса одновременно увеличивает испарение и количество осадков, но ухудшает общий водный баланс.

Отдельно подчеркивается, что на севере Китая проживает около 46% населения страны, тогда как доступно лишь 20% водных ресурсов.

"Это означает, что даже лесопосадки, которые полезны в борьбе с эрозией и опустыниванием, могут усилить давление на водные ресурсы в районах, где их и так не хватает", – говорится в статье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американец получил приглашение от китайской фермерши посетить Внутреннюю Монголию и воочию увидеть лес, который удалось создать благодаря его финансовой поддержке. Пожертвование в размере 5 тыс. долларов, сделанное еще в конце 1990-х годов, помогло значительно расширить масштаб проекта по борьбе с расширением пустынных территорий.

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