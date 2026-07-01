Американец пожертвовал 5 тыс. долларов фермерше из Китая: история получила продолжение спустя 27 лет

Житель США Рональд Сакольский получил приглашение от китайской фермерши Инь Юйчжэнь посетить Внутреннюю Монголию и собственными глазами увидеть лес, который удалось создать благодаря его финансовой поддержке. Пожертвование, сделанное ещё в конце 1990-х годов, помогло значительно расширить масштаб проекта по борьбе с опустыниванием.

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Мужчина уже согласился на поездку. Об этой истории сообщает South China Morning Post.

Инь Юйчжэнь начала высаживать деревья после переезда в пустыню Маоусу во Внутренней Монголии, куда она переехала после замужества в 1980-х годах. Вместе с мужем она годами работала над озеленением местности, несмотря на сильные ветры и постоянную засуху.

В 1999 году о её деятельности рассказало китайское телевидение. Именно тогда Рональд Сакольский, работавший преподавателем английского языка в китайском городе Лоян, решил поддержать фермершу и передал ей 5 тысяч долларов США.

"Я никогда раньше не видела такой большой суммы денег. Это меня удивило", — вспоминает Инь.

Все полученные средства она потратила на покупку новых саженцев. Во время своего визита во Внутреннюю Монголию Сакольский увидел только бескрайние пески и сомневался, что замысел можно реализовать.

"Я использовала эти деньги, чтобы купить больше саженцев и посадить больше деревьев. Когда господин Сакольский навестил меня, он увидел, как я сажаю деревья в пустыне. Увидев землю, покрытую желтым песком, он покачал головой и сказал: "Невозможно"", — вспоминает она.

Прошло 27 лет, и высаженные тогда деревья превратились в лес, насчитывающий более 50 тысяч деревьев. В начале мая Инь обратилась к бывшему месту работы американца с просьбой помочь найти его и пригласить посмотреть на результат.

"Господин Сакольский, мы хотели бы пригласить вас вернуться в Китай, чтобы вы стали свидетелями того, как пожертвованные вами много лет назад 5000 долларов превратились в большой лес", — сказала Инь.

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