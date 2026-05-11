В Китае подтвердили визит Трампа и назвали даты

Президент США Дональд Трамп совершит официальный визит в Китай уже в ближайшие дни. В Пекине подтвердили даты поездки и отметили ее государственный статус.

Ожидается, что во время визита состоится встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и обсуждение ключевых вопросов сотрудничества. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

"По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая", – говорится в сообщении.

Ранее сам Трамп подтверждал намерение провести переговоры с китайским лидером. По его словам, между Вашингтоном и Пекином сложились позитивные отношения, а серьезные противоречия возникали редко. Президент США подчеркнул, что имеет с Си Цзиньпином "очень хорошие отношения".

Во время общения с журналистами Трамп также заявил, что "хорошо ладит" с китайским лидером и на протяжении многих лет поддерживает с ним конструктивный диалог. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами, в частности в экономической сфере, было успешным.

Отдельно американский президент обратил внимание на экономические результаты взаимодействия между США и Китаем за время его каденции. По его словам, именно его администрации удалось достичь выгодных договоренностей, тогда как предыдущие главы государства не имели подобных результатов в отношениях с Пекином.

Ожидается, что во время предстоящего визита стороны обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, экономическое партнерство и другие важные международные вопросы.

