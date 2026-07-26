В Китае из-за тайфуна "Ноул" эвакуировали сотни тысяч человек и отменили более 150 рейсов: когда ожидается пик

Южные регионы Китая, в частности Гонконг, накрыл мощный тайфун "Ноул", что привело к эвакуации сотен тысяч человек в провинции Гуаньдунь. В регионе объявлен повышенный уровень тревоги, а как минимум десятки авиарейсов отменены.

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Об этом сообщает Associated Press. Скорость воздушных масс уже составляет 145 км/ч.

Что известно

Городская обсерватория прогнозирует, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье, в окрестностях Хуэйчжоу и Шаньвея, а затем продвигаться вглубь страны. Аэропорт Гонконга в субботу и воскресенье отменил более 150 рейсов.

В субботу тайфун снес часть крупных строительных лесов на высотном здании, сообщила местная полиция, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Власти материкового Китая объявили наивысший уровень опасности, а китайские метеорологи ожидают, что в течение выходных некоторые районы провинций Гуандун и Фуцзянь накроют сильные ливни и ветры.

По данным китайского телеканала CCTV+, к субботе днем в Гуандуне было эвакуировано более 340 тысяч человек.

Напомним, ранее центральные регионы Филиппин охватил тайфун "Калмаэги". В результате непогоды погибли 114 человек, ещё 127 человек числятся пропавшими без вести. Большинство смертей произошло из-за наводнений, падения деревьев и обрушения зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, сверхмощный ураган "Мелисса", шторм пятой категории, достиг южного побережья Ямайки с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. Из-за стихии только на острове погибли как минимум три человека, есть десятки пострадавших.

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