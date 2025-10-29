Ямайку накрыл сильнейший ураган в истории страны: есть разрушения и жертвы. Фото и видео

Сверхмощный ураган "Мелисса", шторм пятой категории, достиг южного побережья Ямайки с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. Из-за стихии только на острове уже погибли по меньшей мере три человека, есть десятки пострадавших. Ожидается, что "Мелисса" станет самым сильным штормом, который поразил Ямайку за всю его историю.

Сейчас шторм ослаб до четвертой категории, и скорость ветра упала до 230 км/ч, но специалисты уверены, что это временное явление. Так или иначе, американские метеорологи предупреждают о "катастрофических и смертельно опасных" условиях.

Кроме жертв на Ямайке сообщают о погибших на Гаити и в Доминиканской республике. Из-за медленного движения урагана ожидаются длительные ливни, что повышает риск разрушительных наводнений и оползней.

Что говорят метеорологи

По данным Национального центра ураганов США, "Мелисса" уже признана самым мощным штормом в мире в 2025 году. В мировом рейтинге "Мелисса" стоит среди самых мощных циклонов, которые когда-либо фиксировались, уступая лишь мексиканскому урагану "Патрисия" 2015 года и тайфуну "Тип" 1979 года.

Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах Ямайки за четыре дня может выпасть до одного метра осадков.

Как реагирует власть

Власти Ямайки ужеоткрыли все 881 укрытие по всей стране, призывая жителей воспользоваться ими.

В Гаити, где также погибли по меньшей мере три человека, сотни домов были затоплены. В Доминиканской республике известно о 79-летнем мужчине, которого сначала снесло потоком в Санто-Доминго, а затем его тело нашли в нескольких километрах. Также в Доминикане заявили об исчезновении без вести 13-летнего мальчика.

И на Гаити, и на Ямайке объявлено чрезвычайное положение.

Что говорят ученые

Метеорологи прогнозируют кратковременное ослабление "Мелиссы", после которого шторм снова усилится. Причем они утверждают, что этот ураган не только чрезвычайно опасен – он также "непредсказуем".

Из-за отсутствия ветрового сдвига (разрушительного воздействия окружающих ветров) шторм растет и укрепляется. Когда оползень сильный, он якобы разрывает ураганы и ослабляет их, но в этом случае "Мелисса" несколько дней непрерывно только набирает силу.

Ветры, движущие ураган вперед, довольно слабые. Из-за этого линия шторма движется медленно, менее 6 км/ч. – и долго задерживается над одними и теми же районами, принося ливни и разрушительный ветер.

