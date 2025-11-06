Количество жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 114: стихия движется к побережью Вьетнама. Фото и видео

Центральные регионы Филиппин охватил тайфун "Калмаеги". В результате непогоды погибли 114 человек, еще 127 человек остаются пропавшими без вести. Большинство смертей произошло из-за наводнений, падения деревьев и обвала зданий.

О деталях трагедии рассказывает Reuters, ссылаясь на агентство по вопросам стихийных бедствий Филиппин. Известно, что перед приближением стихии около 430 тысяч человек успели эвакуироваться, а непогода охватила 24 провинции страны.

Наводнение уже отступило от провинции Себу, которая получила наибольшие повреждения. Стихия разрушила дома и улицы, повредила автомобили. Также известно, что среди погибших шестеро солдат, чей вертолет разбился во время гуманитарной миссии.

Чтобы найти пропавших жителей и обеспечить продолжение поисковых работ, спасатели убирают завалы.

Тем временем во вьетнамской провинции Гиалай продолжается эвакуация людей. Из-за приближения тайфуна 350 тысяч человек отправили в более безопасные места.

Синоптики отмечают, что "Калмаеги" уже 20-й шторм в этом году в стране. Сейчас он движется через море во Вьетнам. По прогнозам специалистов, центральные провинции и ключевые сельскохозяйственные районы страны охватит непогода.

Как сообщал OBOZ.UA, сверхмощный ураган "Мелисса", шторм пятой категории, достиг южного побережья Ямайки с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. Из-за стихии только на острове уже погибли по меньшей мере три человека, есть десятки пострадавших. Ожидается, что "Мелисса" станет самым сильным штормом, который поразил Ямайку за всю его историю.

