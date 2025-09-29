В Китае экс-министра приговорили к смертной казни за взяточничество на более чем $37 млн

Суд провинции Цзилинь (Китай) приговорил бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел Тан Жэньцьзяня к смертной казни за взяточничество. По данным следствия, в период с 2007 по 2024 год чиновник получил взятки в виде наличных и имущества на более чем 268 миллионов юаней (37,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Reuters. Приговор вынес Чанчуньский промежуточный народный суд, однако его исполнение отсрочили на два года, поскольку подсудимый признал свою вину.

Подробности дела

Известно, что Коммунистическая партия Китая исключила из своих рядов Тана Жэньцзяня в ноябре 2024 года – через полгода после того, как антикоррупционные органы открыли дело против него и отстранили от должности. Расследование происходило в ускоренном темпе и последовало за аналогичными делами против бывшего министра обороны Ли Шанфу и его предшественника Вэй Фэнхэ.

Лидер Китая ведет борьбу с коррупцией

Отмечается, что антикоррупционная кампания, начатая лидером КНР Си Цзиньпином еще в 2020 году, была направлена на обеспечение "абсолютной лояльности, безупречности и надежности" полиции, прокуратуры и судей. Также в январе 2025 года Си Цзиньпин отметил, что коррупция является ключевой угрозой для Компартии и она только усиливается.

Что известно о чиновнике

Согласно официальным данным, с 2017 по 2020 год Тан занимал должность губернатора провинции Ганьсу, после чего стал министром сельского хозяйства и сельских дел.

