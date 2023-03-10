Лукашенко подписал закон о введении в Беларуси смертной казни: кого будет ждать виселица

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о казни за государственную измену. Согласно изменениям в документе, введенным диктатором, казнить за госизмену могут чиновников или военнослужащих.

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Об этом сообщают белорусские издания. Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" Лукашенко подписал в четверг, 9 марта.

Основной целью документа, который откровенно нарушает права человека, названо "усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности".

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил страны, других войск и военных формирований, военизированных организаций, а также нарушение требований по охране государственной тайны".

В первом чтении проект закона был принят в декабре 2022 года. А в апреле в Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку террористического акта.

Отметим, что до новых изменений смертная казнь в этой стране применялась за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек. Приговоры приводят в исполнение путем расстрела, а родным не сообщают о месте захоронения тела.

К слову Беларусь – единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертных приговоров. Правозащитники неоднократно отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

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