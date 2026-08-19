В Кении разбился вертолёт с туристами: погибли семь человек

На горе Ололокве в центральной части Кении разбился туристический вертолёт. В результате катастрофы погибли семь человек — шесть туристов и пилот.

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Департамент по расследованию авиационных происшествий Кении сообщил, что личности и гражданство пилота и пассажиров пока не установлены. Об этом сообщает BBC.

Что известно

По данным Кенийского управления гражданской авиации, катастрофа произошла в округе Самбуру около 09:13 по местному времени.

Вертолёт совершал туристический обзорный рейс из частного заповедника в Лойсаби к реке Эвасо-Ньиро, протекающей вблизи нескольких национальных заповедников.

В сети появилось фото, на котором над местом падения вертолета у горы Ололокве виден столб дыма.

Кенийский Красный Крест сообщил, что в настоящее время добраться до места катастрофы невозможно. Для оценки ситуации спасатели используют беспилотники.

По данным Кенийского управления гражданской авиации, в аварию попал вертолёт Eurocopter EC130 B4. В настоящее время ведомство координирует работы на месте катастрофы.

Там добавили, что расследование обстоятельств аварии возглавят Министерство транспорта и Департамент по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, в апреле 2024 года главнокомандующий армией Кении генерал Фрэнсис Омонди Оголла погиб в результате крушения военного вертолета на западе страны. На борту вертолета вместе с ним находились ещё 11 высокопоставленных военнослужащих.

Как писал OBOZ.UA, 17 августана греческом острове Сифнос в Эгейском море потерпел крушение легкомоторный частный вертолёт Bell 206. На его борту находились трое человек — все они погибли.

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