В Греции разбился вертолет, все пассажиры погибли: подробности трагедии
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На греческом острове Сифнос в Эгейском море разбился легкомоторный частный вертолет Bell 206. На борту находились три человека, все они погибли.
Об этом сообщает греческая газета Ektahimerini. На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар.
Что известно
Информация о пассажирах и пилоте пока отсутствует. Вертолет взлетел с вертолетной площадки острова в районе Толоса, после чего разбился в населенном пункте на острове, но ни один дом не пострадал.
Двое местных пожарных пытались потушить пожар, пока спасатели направлялись по морю с острова Сирос.
Напомним, во французском Томблене, недалеко от Нанси, разбился легкомоторный самолет, перевозивший парашютистов. В результате авиакатастрофы все 11 человек, находившихся на борту, погибли. Самолёт вылетел с аэродрома Нанси-Эссе и разбился во время взлёта всего в нескольких десятках метров от взлётно-посадочной полосы.
Кроме того, вблизи города Рас-Танура на восточном побережье Саудовской Аравии разбился вертолет, принадлежавший национальной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.
Как сообщал OBOZ.UA, в штате Калифорния разбился стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, потерпевший крушение в Калифорнии 15 июня. Самолет упал вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс, экипаж самолета в составе восьми человек погиб на месте.
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