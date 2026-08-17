В Греции разбился вертолет, все пассажиры погибли: подробности трагедии

На греческом острове Сифнос в Эгейском море разбился легкомоторный частный вертолет Bell 206. На борту находились три человека, все они погибли.

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Об этом сообщает греческая газета Ektahimerini. На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар.

Что известно

Информация о пассажирах и пилоте пока отсутствует. Вертолет взлетел с вертолетной площадки острова в районе Толоса, после чего разбился в населенном пункте на острове, но ни один дом не пострадал.

Двое местных пожарных пытались потушить пожар, пока спасатели направлялись по морю с острова Сирос.

Напомним, во французском Томблене, недалеко от Нанси, разбился легкомоторный самолет, перевозивший парашютистов. В результате авиакатастрофы все 11 человек, находившихся на борту, погибли. Самолёт вылетел с аэродрома Нанси-Эссе и разбился во время взлёта всего в нескольких десятках метров от взлётно-посадочной полосы.

Кроме того, вблизи города Рас-Танура на восточном побережье Саудовской Аравии разбился вертолет, принадлежавший национальной нефтяной компании Saudi Aramco. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в штате Калифорния разбился стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, потерпевший крушение в Калифорнии 15 июня. Самолет упал вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс, экипаж самолета в составе восьми человек погиб на месте.

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