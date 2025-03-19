В Казахстане упал дрон с маркировкой 'Герань-2'. Фото и видео

В Казахстане упал дрон с маркировкой "Герань-2" – так в России называют "Шахеды", которыми они атакуют Украину. Беспилотник был обнаружен в Западно-Казахстанской области.

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Об этом сообщает Kazinform. Дрон упал в Таскалинском районе, который граничит с Саратовской областью РФ.

"Объект упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – заявили в департаменте полиции региона.

В сети отмечали, что найденный "Шахед" оснащен телеметрической системой и осколочно-фугасной боевой частью.

Дрон приземлился в поле без видимых повреждений и без срабатывания боевой части – это может свидетельствовать об израсходовании топлива и дальнейшем неуправляемом планировании к земле.

"Вероятно, дрон сбился с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технического сбоя. Потеряв возможность корректировки маршрута, он неконтролируемо летал по российскому, а впоследствии и казахскому воздушному пространству", – отмечает "Милитарный".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 марта российские войска снова устроили воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили по мирным украинским городам и селам беспилотники и ракеты. Силы ПВО сбили 72 российских дрона.

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