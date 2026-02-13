В Канаде после встречи с представителями Трампа активизировались сепаратисты: какой штат угрожает референдумом о независимости

В канадской Альберте движение местных сепаратистов Stay Free Alberta начало кампанию по сбору подписей под петицией, которая требует проведения референдума за независимость этой провинции. Организация надеется собрать до 2 мая 177 тысяч подписей – то есть 10% зарегистрированных избирателей провинции, что является порогом, необходимым для проведения референдума.

Акция по сбору подписей, которая 12 февраля проводилась в городке Хай-Ривер, "собрала небольшую группу" сторонников отделения провинции от страны, сообщает Reuters. Издание выразило сомнение, что Stay Free Alberta вообще сможет достичь успеха.

Что требуют

Stay Free Alberta активизировалась на фоне перманентных заявлений нынешнего президента США Дональда Трампа относительно того, что Канада должна стать 51 штатом Америки. Но из тех, кто собрался в Хай-Ривер на акцию сепаратистов всего несколько человек "выражали личное восхищение Трампом", отмечают в агентстве.

Зато подавляющее большинство заявляет, что присоединение к Соединенным Штатам не является их целью. Они просто хотят, чтобы Альберта была отдельной страной.

Так или иначе, но представители Stay Free Alberta в январе встречались с представителями Госдепартамента США в Вашингтоне, чтобы понять, как администрация США отреагирует на независимость Альберты. Это подтвердил представитель группы "Проект процветания Альберты" Джефф Рат.

По его словам, группа предложила американцам идею проведения нефтепровода из Альберты в Соединенные Штаты, и "чиновники США положительно отреагировали, отметив свою обеспокоенность планами Оттавы продавать больше энергоносителей Китаю".

Джефф Рат отказался сообщить, сколько подписей сепаратисты уже собрали, но отметил: если все будет по их планам, "референдум может быть проведен уже в октябре".

Реакция на события

Неназванный чиновник из Белого дома рассказал агентству, что американские представители "регулярно встречаются" с такими группами канадцев, но "никакой поддержки или обязательств ни одной группе не было высказано". Он подтвердил слова Джеффа Рата о январской встрече представителей Stay Free Alberta и Госдепа США, но отметил, что она состоялась "без привлечения каких-либо руководителей".

Более того, этот чиновник выразил уверенность, что в будущем таких встреч больше не будет.

В свою очередь премьер Канады Марк Карни, комментируя деятельность сепаратистов Альберты, сказал, что его правительство ожидает, что "США будут уважать канадский суверенитет".

О чем речь

Канада четвертая в мире страна по добыче нефти в мире. Нефть и газ являются самым ценным экспортным продуктом страны. Подавляющее большинство канадской нефти и газа добывается именно в Альберте.

В Альберте много людей, недовольных политикой Оттавы, которая "ограничила прибыльность добычи энергоресурсов обременительными экологическими нормами". Однако это "политически консервативная провинция", считают в Reuters и добавляют, что усилия местных сепаратистов вряд ли будут иметь успех.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп снова вернулся к своей идее присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы видеть соседнюю страну 51-м штатом США. А на этот раз глава Белого дома решил шантажировать Канаду американским "зонтиком безопасности".

