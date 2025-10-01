'Это имеет большой смысл': Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп снова вернулся к своей идее присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы видеть соседнюю страну 51 штатом США. На этот раз Трамп решил шантажировать Канаду американским "зонтиком безопасности".

По словам главы Белого дома, присоединение Канады к США является реальной перспективой. Об этом Трамп сказал на встрече с военными в Вирджинии 30 сентября.

Во время своего выступления перед военным руководством Дональд Трамп заявил, что предложил канадским официальным лицам рассмотреть вариант объединения, чтобы Канада могла бесплатно войти в создаваемую американскую систему противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол) с использованием космических перехватчиков.

По словам Трампа, канадские лидеры якобы сами позвонили ему несколько недель назад и выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью "Золотого купола".

"На что я ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Просто станьте 51-м штатом, и вы получаете это бесплатно..." Не знаю, имело ли это большое влияние, но это имеет большой смысл...", – заявил Трамп.

Ранее премьер Канады Марк Карни решительно и категорически отверг эти намеки президента США.

"Канада не продается и не будет продаваться никогда", – заявил Карни.

На закрытой встрече в Белом доме он даже попросил Трампа прекратить подобные высказывания.

Трамп заявил Карни "Никогда не говори никогда"

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании присоединить Канаду к США, сделав ее 51 штатом.

Он также озвучил свои притязания на соседнюю страну прямо "в глаза" премьер-министру Канады Марку Карни, который находился с визитом в США в мае этого года.

После того как Карни на это предложение спокойно ответил отказом, объяснив Трампу, что существуют "некоторые места, которые никогда не продаются", президент США заявил, что не стоит никогда говорить "никогда".

"Время покажет. Это только время. Но я говорю: никогда не говори никогда", – заявил тогда Трамп.

Правда, после этой встречи Дональд Трамп немного "успокоился" в своих порывах сделать Канаду 51 штатом США. И вот теперь снова взялся за свое.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп уже упоминал о такой возможности предоставить Канаде "Золотой купол" в обмен на независимость. Он заявлял, что в противном случае Канаде придется внести около 61 млрд долларов, если она захочет присоединиться к этой системе.

