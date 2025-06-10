В Израиле опровергли заявление о передаче Украине систем Patriot: подробности

В министерстве иностранных дел Израиля опровергли информацию о передаче Украине ракетных комплексов Patriot. Соответствующее заявление ранее сделал посол этой страны в Украине.

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Согласно ответу МИД, Иерусалим не передавал Киеву этих американских систем. Об этом говорится в материале Ynet News.

"Министерство иностранных дел во вторник опровергло комментарии посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, который утверждал, что Израиль поставил Киеву ракетные комплексы Patriot. "Израиль не передавал такие системы Украине", – заявило министерство в ответ на запрос Ynet", – указано в публикации.

Издание также добавило, что располагает информацией о том, что после заявления Бродского Россия требовала у Израиля объяснений. Это, мол, и привело к официальному опровержению слов дипломата.

Напомним, ранее OBOZ.UA со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Минобороны Украины и СНБО сообщал: информация о том, что Украина получила от Израиля системы противовоздушной обороны Patriot, не соответствует действительности. Единственное, что пока было передано нашей стране, это около 100 ракет к этим зенитным ракетным комплексам.

Сами же системы Израиль должен был вернуть США, чтобы уже они отправили их в Украину. И такая передача состоялась, сейчас эти системы находятся в США, Украина же получила только одну из восьми установок.

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