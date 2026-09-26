В Италии запретили носить бурки и никабы в школах и обязали изучать язык: как будут наказывать за нарушение

Совет министров Италии одобрил декрет в сфере образования, который, в частности, предусматривает запрет на ношение школьницами бурок и никабов. Также документ предусматривает ограничение числа учащихся с недостаточным знанием итальянского языка и механизм решения этой проблемы.

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За нарушение декрета предусмотрены штрафы от 200 до 1000 евро – их будут взимать не с учеников, а с их родителей, уточняет европейский телевещатель. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пояснила, что правительство стремится "создать систему образования, которая будет способствовать интеграции", но в то же время "предусматривать соблюдение установленных правил".

О чем идет речь

Бурка – это верхняя одежда, которую женщины носят в некоторых исламских традициях, чтобы прикрывать себя на публике. Бурка полностью закрывает тело и лицо, открытыми остаются только конечности.

Хотя бурка иногда и ассоциируется с никабом, это разные вещи. В частности, никаб – это женская вуаль, которая оставляет глаза открытыми.

Также бурку и никаб не следует путать с хиджабом, который лишь полностью покрывает волосы и шею, но оставляет лицо открытым.

Что говорит Мелони

"Это – инструменты здравого смысла, которые не разъединяют, а действительно помогают интегрироваться, избегая классов-гетто и предоставляя всем ученикам равные возможности. Именно в этом направлении мы хотим продолжать двигаться: школа, которая интегрирует, не отказываясь от правил, поддерживает тех, у кого есть собственные трудности, и создает для всех равную отправную точку", – отметила по поводу принятия декрета итальянский премьер Джорджа Мелони.

Упоминание о "классах-гетто" – это скрытая отсылка к спору главы правительства с президентом страны Серджо Маттареллой (об этом читайте чуть ниже).

Так или иначе, судя по комментариям под постом Джорджи Мелони, большинство итальянских пользователей сети поддерживают правительство в этом вопросе.

Что говорит правительство

Декрет также предусматривает ограничение доли учащихся с недостаточным знанием итальянского языка до 30% в первых классах соответствующих уровней образования. Для родителей, языковой барьер которых, по оценке школы, препятствует "интеграции ребенка", предусмотрены обязательные бесплатные курсы итальянского языка.

В случае проблем со знанием ребенком итальянского языка школы будут обязаны обращаться в социальные службы, и именно последние должны "обеспечить посещение бесплатных уроков итальянского языка".

В противном случае, как и в случаях с ношением бурок и никабов, родителей учащихся будут штрафовать на сумму от 200 до 1000 евро. Что показательно – это единственный механизм обеспечения выполнения вышеуказанных условий, предусмотренный в декрете. В предыдущей редакции декрета предусматривались и другие, более жесткие рычаги воздействия, вплоть до изъятия ребенка из семьи.

Будет ли документ действовать

Декрет еще должен подписать президент Италии Серджо Маттарелла. После публикации в официальном вестнике документ вступит в силу, а парламент должен в течение 60 дней преобразовать его в закон.

Но пока не факт, что глава государства подпишет декрет. Как отмечает европейский вещатель, из-за первой редакции предложенного документа между Маттареллой и Мелони "возникла полемика". В частности, итальянский президент публично заявил, что согласно конституции страны "школа открыта для всех", и ее классы ни в коем случае "не должны превращаться в гетто".

Именно это имела в виду Мелони в своем посте. Кстати, когда Маттарелла заговорил о "классах-гетто", премьер-министр также публично напомнила ему, как еще в качестве министра образования в 1990-х годах будущий президент официально "рекомендовал" школам принимать не более четырех или пяти иностранных учеников в классы.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще в минувшее воскресенье из-за утечки стало известно о том, что итальянское правительство готовит законопроект, ограничивающий количество иностранных учеников в одном классе и запрещающий ношение паранджи, бурки и никаба в школах.

По данным Fondazione ISMU, учащиеся, не имеющие итальянского гражданства, составляют 11,6 % от общего числа школьников в Италии.

Ранее сообщалось, что в Италии сделали шаг в направлении борьбы с "исламским сепаратизмом". А именно: появился законопроект, направленный на противодействие укоренению фундаменталистских практик в стране. Его инициировала итальянская политическая партия националистическо-консервативного толка "Братья Италии", соучредительницей которой и является действующий премьер-министр страны Джорджия Мелони.

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