Никаких никабов и обязательное изучение языка родителями: в Италии готовят новые правила для иностранных школьников

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что итальянское правительство готовит законопроект, ограничивающий количество иностранных учеников в одном классе. Также планируется ввести запрет на ношение бурки и никаба в школах.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию, полученную в правительстве премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Отмечается, что соответствующий законопроект в ближайшее время планируется представить на заседании Совета министров. Документ также предусматривает обязательное изучение итальянского языка для родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему страны.

"В ближайшее время на заседании парламента будет представлен законопроект, который установит максимальное количество иностранных учеников в классах. Он также будет требовать от родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещать ношение бурки и никаба в школах", – говорится в сообщении.

Мелони не уточнила, каким именно будет максимальное количество иностранных учеников в классе.

Она объяснила, что эта инициатива направлена на обеспечение эффективной интеграции детей, не владеющих итальянским языком.

"Когда таких учеников немного, они могут быстро освоить язык с помощью одноклассников и учителей. В то же время значительное количество детей, не понимающих итальянского, может затруднить учебный процесс и интеграцию", – отмечает издание.

По данным Fondazione ISMU, учащиеся, не имеющие итальянского гражданства, составляют 11,6% от общего числа школьников в Италии.

Отдельно Мелони заявила о необходимости запретить в школах ношение одежды, полностью закрывающей человека, в частности бурки и никаба. Она подчеркнула, что в итальянских школах ученики должны находиться с открытым лицом.

"В школу нужно ходить с открытым лицом. В Италии никто, во имя настоящей или мнимой традиции, не может решать, как должна выглядеть молодая женщина", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Италии сделали шаг к борьбе с "исламским сепаратизмом". Законопроект, направленный на противодействие укоренению фундаменталистских практик в стране, инициировала итальянская политическая партия националистическо-консервативного толка "Братья Италии", соучредительницей которой является действующий премьер-министр страны Джорджия Мелони.

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