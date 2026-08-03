В Италии произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса: шесть человек погибли, десятки получили травмы. Фото и видео

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на скоростной трассе Риети-Терни на границе регионов Лацио и Умбрия. В результате лобового столкновения туристического автобуса с кемпером, а также последующего участия ещё трёх автомобилей погибли шесть человек, ещё 34 человека получили травмы различной степени тяжести.

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О трагедии сообщает Rai News. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий причин аварии.

Основной удар пришелся на туристический автобус, который осуществлял трансфер к водопаду Марморе. На борту находились около 20 пассажиров. Погибли два водителя автобуса и два пассажира. Еще двое погибших находились в кемпере, который после столкновения был практически полностью разрушен.

Кемпер, двигавшийся в направлении Терни, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом, ехавшим в сторону Риети. Из-за силы удара в аварию также попали три легковых автомобиля, один из которых перевернулся.

Трёх пострадавших в тяжёлом состоянии эвакуировали вертолётами в больницы Терни и римскую клинику Gemelli. Один из них впоследствии скончался, в результате чего число погибших возросло до шести. Остальных пострадавших, среди которых есть ребенок, госпитализировали в медицинские учреждения Терни, Риети и Фолинйо с травмами средней и легкой степени тяжести.

Авария произошла недалеко от выезда из туннеля Греччо на государственной трассе SS79 Ternana. Незадолго до этого район накрыл сильный ливень с мощными порывами ветра, которые также привели к падению деревьев на проезжую часть. Правоохранители проверяют, могли ли погодные условия повлиять на развитие событий.

Расследование ведет дорожная полиция Терни при поддержке коллег из Риети. На место прибыл прокурор, который после завершения первичных следственных действий должен определить правовую квалификацию дела — от дорожного убийства до неосторожного причинения смерти нескольким лицам.

После аварии на месте развернули масштабную спасательную операцию. К оказанию помощи привлекли десятки медиков, спасателей и волонтеров, а для пассажиров, не получивших травм, и родственников пострадавших организовали психологическую поддержку и временный центр помощи у водопада Марморе.

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