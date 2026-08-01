Названы страны ЕС с наибольшим количеством смертельных ДТП

Летнее путешествие по Европе на автомобиле – популярный выбор среди туристов, желающих насладиться живописными маршрутами и за одну поездку посетить сразу несколько стран. Однако уровень безопасности на европейских дорогах существенно различается в зависимости от региона.

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Согласно новому исследованию швейцарской компании Vignette, наиболее опасные условия для вождения зафиксированы в странах Восточной Европы.

Лидеры антирейтинга безопасности

Возглавляет европейский антирейтинг второй год подряд Сербия. В этой стране зафиксировано 74 смертельных случая на дорогах на миллион жителей, что на 72% превышает средний показатель по Европейскому союзу. Несмотря на печальное первенство, эксперты отмечают, что текущие цифры смертности в Сербии незначительно снизились по сравнению с прошлым годом.

Среди государств ЕС наиболее тяжелая ситуация складывается в следующих странах: Болгария – 2-е место в общем европейском списке (71 погибший на 1 млн человек), Румыния – 3-е место (68 погибших на 1 млн человек).

В десятку стран с самым высоким уровнем опасности на дорогах также вошли популярные среди туристок и туристов направления Южной и Западной Европы: Португалия, Греция, Италия и Франция.

Где европейские дороги наиболее безопасны

На противоположном полюсе рейтинга традиционно располагаются скандинавские страны, демонстративно удерживающие лидерство по безопасности движения.

Норвегия и Швеция поделили первое место в списке самых безопасных государств: там регистрируется всего 19 смертей на миллион жителей. Это делает скандинавские дороги почти в четыре раза безопаснее сербских.

Исследование показало ощутимый контраст в том, как разные страны справляются с реформированием дорожной безопасности.

Самых впечатляющих результатов за последнее десятилетие добилась Литва, сумевшая сократить смертность на дорогах на 43%. Долгосрочное улучшение показателей защиты водителей и пешеходов также продемонстрировали, Латвия, Болгария, Греция и Венгрия.

В то же время в ряде любимых туристами стран положительные изменения практически остановились. В Португалии с 2015 года число погибших в ДТП снизилось всего на 1%, а во Франции за тот же период лишь на 6%.

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, за рулем которого находился иностранец, и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля в городе Броды на Львовщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три несовершеннолетние девушки, ещё двое подростков получили травмы, а водителя задержали после побега с места ДТП.

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