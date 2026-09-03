В Испании прошли массовые антиправительственные протесты из-за миграционного кризиса в Сеуте: на улицы вышли десятки тысяч человек. Фото

В Испании десятки тысяч человек вышли на улицы с протестами в связи с миграционным кризисом в Сеуте, который продолжается уже около месяца. Самая масштабная акция прошла в Мадриде, где, по данным властей, собралось около 50 тысяч человек.

Видео дня

Демонстранты критиковали правительство премьер-министра Педро Санчеса за его политику в отношении миграции и ситуации на границе с Марокко. Об этом сообщает DW.

Протесты прошли по всей Испании

Массовые акции прошли в среду, в частности в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Севилье. Участники митингов размахивали испанскими флагами и выражали недовольство действиями правительства на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Протесты в Мадриде и более чем 200 других городах и населённых пунктах были официально организованы беспартийной Испанской федерацией муниципалитетов и провинций.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес заявил, что акции носят политический характер.

"Это не попытка выразить поддержку городу Сеута или его жителям; это нападение на правительство Испании", — сказал Торрес в эфире испанского национального радио.

По завершении демонстрации в Мадриде журналист Associated Press сообщил о выстрелах и взрывах. По данным испанской газеты El País, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы.

Правительство Санчеса отвергло обвинения

Испанское правительство опровергло утверждения о том, что оставило Сеуту без помощи. На этой неделе власти выделили 309 миллионов евро, или около 357 миллионов долларов, на поддержку социальных служб города.

Средства, в частности, должны быть направлены на обеспечение жильем мигрантов и развитие инфраструктуры безопасности.

В то же время консервативная и крайне правая оппозиция использовала протесты для критики правительства. В среду представители оппозиции обвинили правительство Санчеса в проведении политики умиротворения в отношении Марокко.

В некоторых городах также прошли контрдемонстрации, участники которых выступили против расизма.

Миграционный кризис в Сеуте продолжается

Несмотря на то, что с начала массового прибытия мигрантов прошло около месяца, жизнь в Сеуте до сих пор не вернулась в нормальное русло.

Многие мигранты, в частности несовершеннолетние без сопровождения взрослых, остаются на улицах и пляжах. Власти занимаются поиском для них мест проживания, регистрацией и возвращением в Марокко тех людей, в отношении которых это возможно.

"Мы страдаем и хотим попасть в Европу или найти решение прямо сейчас. Мы ждем уже месяц, но решения нет", — рассказал Associated Press мигрант из Марокко Небиль Тази.

Высокопоставленный чиновник Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал центральное правительство Испании усилить границу с Марокко, а не полагаться исключительно на сотрудничество с соседней страной.

"Если мы этого не сделаем, всегда найдутся те, кто захочет использовать миграцию в политических целях", — сказал Вивас.

Санчес заявил о восстановлении спокойствия в Сеуте

В видеообращении, опубликованном в среду, Педро Санчес заявил, что его правительство использует все доступные ресурсы для восстановления спокойствия среди жителей Сеуты.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав начался в конце июля. Большое количество людей пересекло границу с Марокко и прибыло в Сеуту, расположенную на севере Африки.

По сообщениям, около 5000–8000 мигрантов до сих пор остаются на территории страны. Ситуация вновь обострила дискуссию о миграционной политике Испании и в целом о миграции в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, прем-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль распространяли дезинформацию о миграционной политике Испании, что способствовало беспрецедентному массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. В то же время он подчеркнул, что доказательств причастности Марокко к этому нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.Не ведитесь на фейки!