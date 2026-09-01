Испания обвинила Россию в миграционном кризисе в Сеуте: Санчес выступил с заявлением

Премьер-ьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль распространяли дезинформацию о миграционной политике Испании, что способствовало беспрецедентному массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. В то же время он подчеркнул, что доказательств причастности Марокко к этому нет.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Reuters. Издание ссылается на заявление главы испанского правительства в интервью радиостанции SER

Ранее испанские оппозиционные партии и некоторые правозащитные организации обвиняли Марокко в умышленном содействии массовому пересечению границы. Санчес эти обвинения опроверг.

"Когда люди говорят и спекулируют о причастности марокканских властей, я категорически это отрицаю", — заявил испанский премьер.

Дезинформацию распространяли через соцсети

По данным испанских властей, в Instagram, TikTok и других социальных сетях распространялась ложная информация, что мигранты, которым удастся добраться до Сеуты по морю, смогут остаться в Испании.

Такие сообщения побудили тысячи людей попытаться пересечь границу.

Санчес сообщил, что исследование Европейской службы внешних дел (EEAS) указывает на причастность российских и израильских социальных сетей к распространению дезинформации; они действовали во взаимодействии с ультраправыми сетями.

По его словам, было очевидно, что Москва и Тель-Авив использовали кризис для критики Мадрида из-за недовольства позицией Испании в отношении войны в Украине и войны в Газе. В то же время Санчес не привел подробностей о конкретных доказательствах причастности России и Израиля.

Санчес также сообщил о выделении ещё 168 млн евро экстренной помощи для восстановления экономики Сеуты. Эта сумма составляет около 8% ВВП анклава и дополняет 180 млн евро, которые испанские власти пообещали выделить ранее на среднесрочное восстановление региона.

Что известно о ситуации на границе Испании и Марокко

30 и 31 июля более 72 тысяч мигрантов нелегально пересекли границу с Марокко в Сеуту – небольшой испанский анклав в Северной Африке.

Прорыв границы сопровождался столкновениями и поджогами автомобилей. В результате все центры приема беженцев в этом испанском городе оказались переполненными, а многим людям пришлось ночевать на улицах.

Это стало беспрецедентным наплывом на одной из двух сухопутных границ Европейского Союза с Африкой.

Ситуация вызвала почти ежедневные протесты местных жителей, недовольных действиями центральных властей. По данным полиции, также имели место отдельные нападения на импровизированный лагерь мигрантов на пляже Эль-Трамплин.

Попытка пересечения границы вызвала беспокойство по всему ЕС. По данным местных властей Сеуты, по меньшей мере 100 человек погибли при попытке пересечения границы.

Впоследствии Испания заявила о значительном ослаблении миграционного кризиса в Сеуте. По состоянию на 2 августа около 73 500 мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко. Однако в некоторых отдаленных районах еще находились несколько групп мигрантов, которые отказывались добровольно вернуться в свои страны происхождения.

По данным Министерства внутренних дел Испании, по состоянию на 13 августа в Сеуте оставалось около 5 тысяч мигрантов, часть из которых обратилась за убежищем. Оппозиционная Народная партия требовала направить в город дополнительных сотрудников иммиграционной службы для круглосуточного оформления возвращений, тогда как Министерство здравоохранения и региональные правительства направляли в Сеуту 25 000 доз вакцины для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний.

Впоследствии стало известно, что Испания и Марокко укрепляют границу из-за опасений нового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Этим занимаются правоохранительные органы Мадрида и Рабата.

В то же время Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, введя контроль на морских и воздушных границах из-за резкого обострения миграционного кризиса в анклаве Сеута. А Франция объявила об усилении контроля на границе с Испанией и перебросила туда мобильные подразделения, авиацию и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 августа в Испании состоялось заседание Совета национальной безопасности по поводу миграционного кризиса в Сеуте. Премьер-министр Педро Санчес созвал его через 26 дней после того, как десятки тысяч людей пересекли границу с Марокко и поставили местные власти в затруднительное положение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.Не ведитесь на фейки!