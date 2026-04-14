В Иране оценили ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд: хотят репараций

Иранское правительство представило предварительную оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре и экономике страны в результате недавних военных ударов США и Израиля. Согласно официальному заявлению Тегерана, сумма убытков составляет порядка 270 миллиардов долларов.

Видео дня

Власти Ирана заявили, что обстрелы будут иметь долгосрочные экономические последствия и потребовали репараций. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Масштабы разрушений и пострадавшие объекты

Официальный представитель правительства Ирана Фатиме Мохаджерани сообщила, что на данный момент зафиксированы повреждения более чем 125 тысяч гражданских объектов. В это число входят жилые дома, коммерческие предприятия и медицинские учреждения.

Мохаджерани подчеркнула, что цифра в 270 миллиардов долларов не является окончательной. Оценка ущерба продолжается и проводится в несколько этапов, чтобы учесть как прямые физические разрушения, так и долгосрочные экономические последствия ударов.

Переговоры и вопрос репараций

Вопрос о выплате военных репараций стал одной из ключевых тем на недавних переговорах в Исламабаде (Пакистан). Иранская делегация настаивает на том, что компенсация ущерба должна быть неотъемлемой частью любого мирного соглашения.

"Один из вопросов, который продвигает наша переговорная группа, – это вопрос военных репараций", – заявила Мохаджерани, подтвердив, что эта тема обсуждалась в ходе переговорного марафона между делегациями США и Ирана.

Что предшествовало

Несмотря на объявленное ранее двухнедельное перемирие при посредничестве Пакистана, переговоры в Исламабаде фактически зашли в тупик. Сторонам не удалось прийти к консенсусу по ряду критических вопросов. Основным камнем преткновения остается статус Ливана: Иран требует прекращения израильских атак на ливанские территории, которые продолжаются вопреки режиму прекращения огня.

Ситуация осложняется тем, что США начали предпринимать шаги по установлению морской блокады иранских портов. На этом фоне президент США объявил, что приостановка военных действий носит временный характер и зависит от готовности Ирана открыть Ормузский пролив и принять предложенные условия урегулирования.

Напомним, пезидент США Дональд Трамп в последнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал ослабить удары по Ливану и настаивать на переговорах. Он объяснил позицию США тем, что его администрация пытается добиться заключения соглашения о прекращении войны с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты, Иран и посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют продолжить переговоры в ближайшие дни. Они пытаются сократить разногласия и выйти на соглашение о завершении войны до 21 апреля, когда истекает режим прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!