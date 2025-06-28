В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну на авто, начиненном взрывчаткой: много жертв и раненых

В Северном Вазиристане, вблизи границы Пакистана с Афганистаном, террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал в военную колонну. В результате взрыва погибли 16 пакистанских военнослужащих.

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Еще около 20 человек, включая гражданских, получили ранения. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших – шестеро детей. По словам представителя полиции, взрыв был настолько мощным, что разрушил крыши двух жилых домов неподалеку.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка полевого командира Хафиза Гюля Бахадура, которая является частью пакистанского крыла "Талибана", пишет The Times of India. Правительство Пакистана обвиняет афганский "Талибан" в поддержке боевиков, которые совершают нападения на военных и полицию в приграничных районах. В то же время руководство афганского режима эти обвинения отвергает.

По данным AFP, только с начала 2025 года в приграничных регионах Пакистана в результате нападений погибли по меньшей мере 290 человек — преимущественно представители силовых структур.

Напомним, в Пакистане боевики экстремистской группировки "Армия освобождения Белуджистана" убили не менее 50 заложников во время захвата поезда, в котором находилось около 450 пассажиров. Пакистанские силы безопасности в среду, 12 марта, штурмовали поезд, захваченный сепаратистами, и ликвидировали всех нападавших.

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