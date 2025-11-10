В центре столицы Индии взорвалась машина: восемь погибших, много пострадавших. Фото, видео

Вечером в понедельник, 10 ноября, в столице Индии Нью-Дели произошел мощный взрыв в автомобиле Hyundai i20, припаркованном возле станции метро Red Fort. Погибли по меньшей мере восемь человек, пламя перекинулось на несколько соседних машин, которые сгорели дотла.

Об этом сообщает The Times of India. Трагический инцидент произошел у ворот №1 станции метрополитена.

После взрыва в столице был объявлен повышенный уровень тревоги. Источники СМИ сообщили о большом количестве раненых, которые были доставлены в больницу LNJP.

На место происшествия прибыло семь пожарных машин и команда из специального отделения полиции Дели. Причина взрыва пока неизвестна.

"Шесть автомобилей, две электрорикши и одна авторикша полностью уничтожены огнем", – сказал представитель пожарной службы.

Полиция задержала владельца автомобиля Hyundai i20, в котором произошел взрыв. Мужчина, на имя которого было зарегистрировано транспортное средство, рассказал, что продал его человеку в Окхле по имени Девендра. Позже машина снова была продана кому-то в Амбале, и полиция разыскивает этих людей.

Расследование инцидента на данный момент продолжается.

