В Грузии за день приговорили к заключению трех лидеров оппозиции: что происходит

В Грузии за день приговорили к заключению трех лидеров оппозиции – Зураба Джапаридзе, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Политики будут находиться под стражей от семи до восьми месяцев, а также не смогут занимать государственные должности в течение двух лет.

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Ранее по аналогичным обвинениям, в частности неуплату залога и неявку в комиссию, задержали других оппозиционных политиков – Ираклия Окруашвили, Нику Мелию и Нику Гварамию. Еще нескольким деятелям предъявили обвинения. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Временную парламентскую следственную комиссию возглавляет одна из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани. Комиссия была создана для расследования предполагаемых преступлений предыдущей власти, но ее мандат распространяется и на события после 2012 года. В частности, к рассмотрению включены действия бывшего премьера Георгия Гахария, который в 2019 году распорядился установить полицейский пост в селе Черчана.

Зураба Джапаридзе приговорен к семи месяцам заключения

Лидера оппозиционного политического объединения "Коалиция за перемены" и партии "Гирчи – Больше свободы" Зураба Джапаридзе приговорили к семи месяцам лишения свободы за неявку в парламентскую следственную комиссию. Приговор по делу вынес Тбилисский городской суд 23 июня – его огласил судья Джвебе Начкебия.

Кроме тюремного заключения, политику запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Сам Джапаридзе не присутствовал ни на этом заседании, ни на предыдущем. В зале находились только прокурор, адвокат и представители СМИ.

Политика задержали еще 22 мая. Тогда судья Ираклий Швангирадзе изменил меру пресечения с залога в 20 000 лари на содержание под стражей, поскольку Джапаридзе не оплатил указанную сумму. Сам арест состоялся прямо в зале суда, где действовали усиленные меры безопасности: часть граждан не допустили даже во двор здания.

Уголовное дело против Джапаридзе было возбуждено по статье 349 Уголовного кодекса Грузии - за "невыполнение требований Временной следственной комиссии парламента". Эту комиссию создала правящая партия "Грузинская мечта" 5 февраля 2024 года для расследования деятельности бывшего правительства партии "Национальное движение". Председательствует в комиссии одна из лидеров "Грузинской мечты" – Тея Цулукиани.

Мамуку Хазарадзе приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Лидера грузинских оппозиционных движений "Сильная Грузия" и "Лело" Мамуку Хазарадзе приговорили к восьми месяцам лишения свободы за отказ сотрудничать с парламентской следственной комиссией. Кроме тюремного срока, ему запрещено занимать государственные должности в течение следующих двух лет.

Решение было принято на фоне серии преследований оппозиционных политиков в Грузии. Сам Хазарадзе на заседании суда не присутствовал - в это время он находился в офисе своей политической силы.

Дело против него возбудили по статье 349 Уголовного кодекса, касающейся невыполнения требований временной следственной комиссии. Ему была назначена мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари, который Хазарадзе оплатил.

Бадри Джапаридзе приговорили к восьми месяцам тюрьмы

23 июня в Тбилисском городском суде вынесли приговор в отношении оппозиционного политика Бадри Джапаридзе – одного из лидеров "Сильной Грузии" и "Лело". Его приговорили к восьми месяцам лишения свободы за неявку в парламентскую следственную комиссию. Это уже третий приговор оппозиционерам за день.

Бадри Джапаридзе и его соратники не присутствовали в зале суда во время оглашения приговора. Они вместо этого провели брифинг в офисе партии. Сам Джапаридзе назвал дело политически мотивированным и заявил, что оно направлено на подавление политического сопротивления.

"Это политически мотивированное дело против меня и Мамуки. Их цель – сломать наше сопротивление, заставить нас отказаться от борьбы за будущее нашей страны. Этого не произойдет. Это не следственная комиссия – это однопартийная карательная машина, которая расправляется с политическими оппонентами. Об этом знает весь мир. Мы должны понимать: единственная цель Бидзины Иванишвили – использовать эту машину, чтобы заставить нас замолчать, сломать нас. Но это не получится, потому что мы никогда не предадим интересы этой страны и идеалы борьбы за свободу. Так было всю мою жизнь и так будет всегда", – заявил Джапаридзе.

Поддержать Джапаридзе в офис "Сильной Грузии" прибыли лидеры оппозиции, в частности пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, все приговоры связаны с делами об отказе явиться на заседание парламентской следственной комиссии, созданной партией "Грузинская мечта" для расследования действий предыдущей власти. В частности, Хазарадзе и Джапаридзе вызвали для дачи показаний по делу о вероятном давлении на бизнес во время правления "Национального движения". Бизнесмен Джемал Леонидзе утверждает, что при участии "Ти-Би-Си Банка", основанного Хазарадзе и Джапаридзе, его компания была незаконно отобрана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии экс-президента Саломе Зурабишвили оштрафовали за участие в Марше матерей. Она должна заплатить государству за это "нарушение" 5000 лари (почти две тысячи долларов США).

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