В Грузии произошло массовое отключение электричества: без света остались самые большие города. Фото и видео

В ночь на среду, 9 апреля, в Грузии произошло массовое отключение электричества, которое задело половину территории страны. Без света остались Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Телави, Поти, Боржоми и другие большие города, а также часть районов столицы государства Тбилиси.

Видео дня

Об этом сообщалось в местных пабликах и СМИ. В грузинской электрораспределительной компании "Телмико" заявили, что свет пропал в Тбилиси из-за крупной аварии, ее должны устранить в течение ночи.

Ситуацию в других городах (без света всего осталось около 16) там не прокомментировали.

В сети писали, что объекты инфраструктуры подключили к генераторам. Впоследствии началась подача электричества в несколько районов Батуми, на Черноморское побережье, Каспи, а также в Тбилиси. При этом местные жители сообщали, что у многих из них свет тусклый, мерцает и отключается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тбилиси вечером 31 марта грузины вышли на масштабную акцию протеста под лозунгом "Настает народная весна", посвященную 34-й годовщине референдума о восстановлении независимости страны. Впервые за долгое время протестующие использовали пиротехнику, в том числе стреляли фейерверками по зданию парламента Грузии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!