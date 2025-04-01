'Наступает народная весна': в Грузии прошла масштабная акция протеста, посвященная референдуму о восстановлении независимости. Видео

В Тбилиси вечером 31 марта грузины вышли на масштабную акцию протеста под лозунгом "Настает народная весна", приуроченную к 34-й годовщине референдума о восстановлении независимости страны. Президент Саломе Зурабишвили, выступая у здания парламента, объявила о создании единой Платформы сопротивления.

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Зурабишвили призвала оппозиционные партии объединиться, чтобы потребовать новых парламентских выборов и освобождения задержанных демонстрантов, передает BBC. По словам политика, сегодня невозможно предсказать, как долго продлится борьба за возвращение Грузии на демократический путь, но протесты должны быть мирными, а власть должна смениться в результате выборов.

"Я предложила и сегодня публично объявляю о создании Платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политические несовместимости и разделяют главные цели протеста: провести новые честные выборы и освободить политических узников", – заявила Зурабишвили.

Она добавила, что сейчас гражданам Грузии противостоят "один человек и небольшая группа, находящиеся на службе иностранных сил, которые служат только для защиты своих собственных денег и узких интересов".

Проект "Эхо Кавказа" отметил, что митинг 31 марта был более многолюдным, чем последние собрания.

Впервые за долгое время протестующие использовали пиротехнику, в том числе стреляли фейерверками в здание парламента Грузии. Ранее пророссийская "Грузинская мечта" запретила использование пиротехники на акциях.

Напомним: демонстрации проходят в Грузии уже более четырех месяцев. Протесты вспыхнули после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе свернул переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 декабря 2024-го в Грузии объявили "шестым президентом" Михеила Кавелашвили, однако его полномочия признали только пять стран и правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Саломе Зурабишвили, возглавлявшая Грузию с декабря 2018 года, была последней, кто победил на президентских выборах в стране. Теперь президента в Грузии избирает коллегия выборщиков, в которую входят депутаты парламента и делегаты от регионов.

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