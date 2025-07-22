В Греции задержали беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка: что известно

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка. Ранее он возглавлял Демократическую партию Молдовы.

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Об этом 22 июля на своей странице в Facebook сообщила молдавская полиция. Вместе с Плахотнюком правоохранители задержали еще одного человека.

Подробности

"Официальные каналы связи Интерпол из Афин, Греция, сообщили нам, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них Владимир Плахотнюк.", – говорится в сообщении.

Издание NewsMaker проинформировало, что вторым задержанным оказался экс-депутат Молдовы и соратник Плахотнюка Константин Цуцу.

Что известно о Владе Плахотнюке

Бывший лидер Демократической партии сбежал из Молдовы еще в июне 2019 года. Определенный период Плахотнюк жил в Соединенных Штатах, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неофициальной информации, сейчас он находится на территории Северного Кипра.

В Молдове в отношении его выданы ордера на арест в рамках трех уголовных производств. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, в котором Владимира Плахотнюка обвиняют в причастности к хищению миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году.

Следствие считает, что через компании, подконтрольные Илану Шору, Плахотнюк получил 39 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро. 7 февраля 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

Что предшествовало

В начале июня 2025 года стало известно, что в Молдове заморозили активы ряда олигархов, среди них и Владимир Плахотнюк. В частности, налоговая служба заблокировала долю Плахотнюка в уставном капитале компании General Media Group. Беглый олигарх находится под санкциями Евросоюза "за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы".

Как писал OBOZ.UA, 15 июня в ОАЭ задержали экс-министра юстиции Молдовы и бывшего председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) Виталия Пырлога. Его подозревают в причастности к масштабной схеме коррупционного характера, которая позволяла избегать международного розыска.

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