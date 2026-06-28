Во Франции разбился самолет, перевозивший парашютистов: что известно о погибших

В французском Томблене, недалеко от Нанси, в воскресенье, 28 июня, разбился легкомоторный самолет, перевозивший парашютистов. В результате авиакатастрофы все 11 человек, находившихся на борту, погибли.

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Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Самолёт вылетел с аэродрома Нанси-Эссе и разбился во время взлёта всего в нескольких десятках метров от взлётно-посадочной полосы.

Что известно

Авиакатастрофа произошла около 11 часов утра вблизи жилого района на улице Сальвадора Альенде. Власти города заявили, что на земле никто не пострадал, а повреждений жилой застройки не зафиксировано.

На борту самолета находились пилот, пять инструкторов и пять парашютистов. Кроме того, среди погибших, вероятно, были медсестры, участвовавшие в специальном мероприятии.

На месте трагедии работали экстренные службы: около 50 пожарных, 25 единиц техники, две бригады скорой помощи и 45 полицейских. Мэр Томблена Эрве Ферон заявил , что в настоящее время устанавливается причина авиакатастрофы. Власти города организовали специальный центр поддержки для родственников погибших.

На место аварии также прибыли министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес и министр транспорта Филипп Табаро. Обстоятельства катастрофы выясняют компетентные органы, а официальная причина падения самолета не объявлена.

Напомним, ранее соучредитель компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе на западе Франции. Легкомоторный самолет, владельцем которого был предприниматель, разбился 19 июня в коммуне Ла-Боль.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием вертолета Ми-2. Во время выполнения сельскохозяйственных работ воздушное судно упало вблизи населенного пункта, а находившийся на борту пилот погиб.

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