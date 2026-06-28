В Саудовской Аравии разбился вертолёт нефтяной компании: 14 погибших

Вертолёт, принадлежавший национальной нефтяной компании Saudi Aramco, разбился утром 28 июня недалеко от города Рас-Танура на восточном побережье Саудовской Аравии. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек.

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Власти страны уже начали полное расследование причин трагедии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что авария произошла около 06:00 по местному времени (03:00 GMT). Причины падения вертолета пока остаются неизвестными, а компетентные органы проводят полномасштабное расследование обстоятельств инцидента.

Трагедия произошла вблизи терминала Рас-Танура на побережье Персидского залива, расположенного к западу от Ормузского пролива. Именно на этом объекте компания всего лишь 26 июня возобновила отгрузку сырой нефти после почти четырёхмесячного перерыва.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, в последнее время наращивает поставки энергоресурсов вместе с другими странами Ближнего Востока после достижения временной договоренности о прекращении войны между США и Ираном.

Недавно соучредитель компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе на западе Франции. Легкомоторный самолет, владельцем которого был предприниматель, разбился 19 июня в коммуне Ла-Боль.

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