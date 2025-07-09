В Греции из-за жары временно закрывают Акрополь: прогнозируется 42 градуса по Цельсию

В Европе продолжает бушевать жара, столбики термометров поднимаются до 40 градусов по Цельсию. Из-за этого в Греции во вторник, 8 июля, закрывали Акрополь в Афинах – обычно это место ежедневно посещают десятки тысяч туристов.

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Доступ к главной археологической достопримечательности страны был запрещен с 13:00 до 17:00 по местному времени, сообщает BBC. Министерство культуры Греции объявило, что это сделали "для безопасности сотрудников и посетителей в связи с высокими температурами".

В некоторых частях страны прогнозировали максимальную температуру 42°C, а в нескольких регионах действовало предупреждение о лесных пожарах четвертой категории. Подобные погодные условия прогнозируются и на среду.

Министерство труда Греции также ввело во вторник обязательный пятичасовой перерыв в работе для людей, выполняющих физический труд на открытом воздухе, с 12:00 до 17:00 в тех районах, где ожидалась самая сильная жара.

В среду, 9 июля, в стране ожидается максимальная температура 41°C. Правительство объявило наивысшую пятую категорию предупреждения о лесных пожарах для четырех регионов, что сигнализирует о чрезвычайном риске.

Мы писали о том, что 9-го июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Ожидается жара местами до +39 градусов, однако в некоторых регионах пройдут грозовые дожди, которые несколько освежат высокие температурные показатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах из-за аномально высокой температуры детские сады и школы начали закрывать раньше. Министерство образования страны заявило, что здоровье и безопасность детей – приоритет, поэтому поддержало решение временно изменить график обучения.

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