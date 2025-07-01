"Тропический график": в Нидерландах из-за сильной жары раньше будут закрывать детсады и школы

В Нидерландах из-за аномально высокой температуры и жары детские сады и школы начали закрываться раньше. Министерство образования страны заявило, что здоровье и безопасность детей – приоритет, поэтому поддержало решение временно изменить график обучения.

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Как сообщает NOS, жара в стране достигла опасного уровня. Школы получили разрешение самостоятельно выбирать меры реагирования.

"Это действительно требует гибкого подхода, ведь погода в разных регионах может существенно отличаться. Одним из вариантов может быть так называемое "тропическое расписание" – начинать занятия раньше. Мы доверяем профессиональным решением образовательных учреждений", – говорится в заявлении министерства.

Ассоциация родителей Boink сообщила, что получила много жалоб. Родители возмущены тем, что им внезапно пришлось в рабочий день забирать детей раньше из детсадов. Председатель организации Гьялт Йеллесма считает ситуацию неприемлемой: "Это не стало неожиданностью – было известно еще утром, что день будет жаркий. Тропическая погода уже не является исключением, к этому нужно готовиться заранее".

Национальный институт общественного здоровья RIVM предупредил, что в провинциях Северный Брабант и Центральные Нидерланды воздух содержит большое количество смога. Худшая ситуация ожидается во второй половине дня.

Смог может вызвать проблемы с дыханием, кашель, одышку, обострение астмы, а также раздражение глаз, носа и горла. Людям, которые имеют проблемы с дыхательной системой, советуют оставаться дома и избегать физических нагрузок. Если появятся жалобы, следует обратиться к врачу или местной службе здравоохранения (GGD).

Из-за жары страдают не только люди, но и животные – в частности ежи. Организация по защите ежей просит людей помогать этим животным в жару – ставить для них воду. Ежи не переносят прямого солнца, могут получить тепловой удар или ожоги. Если еж появился днем, это признак того, что ему плохо. В таком случае стоит обратиться в службу защиты животных или в ближайший приют.

Поставщики питьевой воды Vitens и Brabant Water обратились к гражданам с просьбой уменьшить потребление воды в дневные часы. В частности, советуют не поливать сад, не наполнять бассейны днем и избегать водопотребления в часы пик.

Компания Vitens не ожидает дефицита воды, если жители прислушаются к советам. В случае превышения потребления компания будет временно уменьшать давление в системе. Уже сейчас зафиксировано рекордное потребление – 21 июня люди использовали более 1,3 миллиона кубометров воды, что больше, чем прошлогодний максимум.

Brabant Water также отмечает, что ситуация контролируемая, однако предостерегает: "Меньше – лучше. Но не забывайте достаточно пить – это крайне важно в жару".

В нескольких регионах Нидерландов – Брабанте, Гелдерланде, Южной Голландии и Утрехте – паромы не будут работать во вторник и среду из-за жары. Компания Uiterwaarde, которая обслуживает десять пешеходных и велосипедных паромов, решила временно остановить их работу, чтобы защитить здоровье волонтеров.

"Большинство наших волонтеров – пожилые люди, и мы получили много звонков с жалобами на самочувствие, – объяснил директор компании Алекс Квакернак. – Поэтому в понедельник утром мы решили остановить работу всех десяти паромов на два дня".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Украине ожидаются две волны жары. Первая – примерно с 3 по 4 июля (с максимальными показателями в +37 градусов), вторая – с 7 по 10-е число (с максимумом в +39 градусов).

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